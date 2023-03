Smer-SD podáva trestné oznámenie na členov vlády za zaslanie migov Ukrajine, podľa Fica hrubo porušili Ústavu SR

Ani sto amerických helikoptér nič nezmení

27.3.2023 - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) v pondelok plánuje podať trestné oznámenie na členov vlády v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine.Trestné oznámenie sa má týkať podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a sabotáže.Uviedol to šéf Smeru-SD Robert Fico v nedeľnej diskusnej relácii Na telo na Markíze.



Fico je presvedčený, že poverená vláda Eduarda Hegera nemala kompetencie na to, aby mohla schváliť darovanie stíhačiek a konala protiústavne.



Na Facebooku v nedeľu večer napísal, že ani sto amerických helikoptér nič nezmení na tom, že naše stíhačky boli na Ukrajinu darované hrubým porušením Ústavy SR.



„Pre nás táto téma ani náhodou neskončila a budeme trvať na jej kvalifikovanom prešetrení, keďže na Slovensku nie je jeden jediný súdny právnik, ktorý by tvrdil, že to odvolaná Hegerova vláda mohla spraviť," uviedol.





Šeligova predpoveď procesu

Odovzdanie migov Ukrajine schválila vláda 17. marca. Ukrajina získala od Slovenska desať modernizovaných stíhačiek MiG-29, tri nemodernizované a dlhodobo odstavené migy a dve batérie protileteckého systému KUB. Poverený minister obrany Jaroslav Naď informoval, že za staré migy máme od USA ponuku za približne 660 miliónov vo forme nových vrtuľníkov s príslušenstvom a množstvom sofistikovaných rakiet. K tomu máme dostať v hotovosti približne 200 miliónov z Európskeho mierového nástroja za migy a 50 miliónov za systém KUB. Celková výška kompenzácie tak podľa jeho slov prekročí 900 miliónov eur.

Nezaradený poslanec Juraj Šeliga Za ľudí ) na sociálnej sieti napísal, že aj bez vešteckej gule si trúfa povedať, že o pár hodín po podaní trestného oznámenia generálny prokurátor Maroš Žilinka vyhlási, že sa tým budú zaoberať a vyšetrovať, o pár dní alebo týždňov začne trestné stíhanie, ktoré nebude viesť nikam a krátko po voľbách bude bude zastavené.„Fakt, že Žilinka s Ficom takto pravdepodobne ovplyvnia voľby, mnohým nevadí. On sa bude zaklínať ‚zákonnosťou‘, Fico mierom a mnohí politici budú radšej ticho, lebo nie je populárne sa ozvať. Aj keď som častokrát sám, ktorý poukazuje na prešľapy Žilinku a Fica, nebudem ani teraz mlčať,“ uviedol Šeliga.Zároveň dodal, že kým sa bude u nás diať táto fraška, slovenské migy zachránia na Ukrajine stovky životov a zostrelia desiatky ruských útočných rakiet.