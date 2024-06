Smer-SD podľa Šimečku zneužíva atentát na Fica v kampani. Spôsob, akým to robia, je lacný a nevkusný, tvrdí (video)

Vyššia účasť ako doteraz

Zneužívanie atentátu

3.6.2024 (SITA.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) zneužíva atentát na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) v kampani k voľbám do Európskeho parlamentu Ako ďalej upozornil šéf hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka na pondelkovej tlačovej besede, sociálni demokrati sa týmto spôsobom snažia mobilizovať svojich voličov. Spôsob, akým to strana robí, je podľa Šimečku lacný a nevkusný.„Videli sme to prakticky od prvého momentu atentátu na premiéra, toho hrozného činu, ktorý ale politici vládnej koalície a predovšetkým politici Smeru-SD využívajú na diskreditáciu politickej opozície, novinárov, médií, všetkých ľudí, ktorí boli na protestných zhromaždeniach a vlastne, vyše milióna voličov na Slovensku, ktorí nesúhlasia s politikou tejto vlády a prajú si zmenu," uviedol predseda PS.Zároveň sa obáva, že taktika poslancov Smeru-SD funguje a je presvedčený, že účasť v najbližších eurovoľbách bude oveľa vyššia, ako bola doteraz.„Výsledok bude extrémne tesný. Túto sobotu máme na dlhú dobu poslednú príležitosť poraziť Smer-SD v demokratických voľbách a rozhodne vaša účasť," prihovoril sa Šimečka voličom a vyzval ich, aby sa v sobotu 8. júna zúčastnili volieb.Zneužívanie atentátu na premiéra v kampani príde nevhodné aj lídrovi kandidátky hnutia PS v eurovoľbách a bývalému predsedovi vlády Ľudovítovi Ódorovi „Smer nás všetkými svojimi krokmi ťahá von z civilizovanej Európy smerom na východ. Väčšina voličov Smeru-SD uviedla, že by radšej videla Slovensko mimo Európskej únie, ako ostať jej súčasťou. V PS chceme udržať Slovensko úspešné a proeurópske," uviedol Ódor.