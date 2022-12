Smer-SD poukázal na údajnú korupciu OĽaNO, vytiahli esemeskovú komunikáciu s menom Stančíka (video)

Esemesková komunikácia

Konflikt s lekárom Stančíkom

Porušený verejný sľub

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.12.2022 - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) podá trestné oznámenie v súvislosti s údajnou korupciou strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Ako v pondelok na tlačovej konferencii informoval podpredseda strany Smer-SD Erik Kaliňák , poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) sa stal štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí výmenou za to, že zahlasoval za prorodinný balíček Dôkazom toho je podľa neho esemesková komunikácia bývalej lekárskej riaditeľky Národného ústavu reumatických chorôb Daniely Doležalovej s nemenovaným koaličným poslancom, v ktorej sa ho pýta, či je pravda, že Stančík má byť štátnym tajomníkom.Odpoveď znela: „Áno, vraj, lebo sa pri hlasovaní na neho nevedia spoľahnúť, tak ho spravia štátnym. Je to na smiech," zacitoval Kaliňák. Esemesková komunikácia aj s menom koaličného poslanca bude súčasťou pripravovaného trestného oznámenia.Daniela Doležalová na tlačovej konferencii informovala o tom, že v Národnom ústave reumatických chorôb sa dostala do konfliktu s lekárom Romanom Stančíkom, otcom Andreja Stančíka. Dôvodom bolo, že mu vytkla jeho nedostatočný pracovný výkon a zlé vedenie zdravotnej dokumentácie. Podľa jej vyjadrenia vybavil v priemere len 3,8 pacienta za deň, pričom ostatní lekári mali 17 až 20 pacientov denne.„V posledný júnový deň si ma zavolali na ministerstvo zdravotníctva, kde mi bol radovým zamestnancom do ruky podaný odvolací dekrét,“ povedala Doležalová. Dôvodom boli organizačné zmeny. „Môj známy – koaličný poslanec mi potvrdil, že Igor Matovič (OĽaNO) spolu s Andrejom Stančíkom denne tlačili na ministra zdravotníctva Lengvarského, aby ma vyhodil a spolu so mnou aj ďalších dvoch riaditeľov ústavu, čo bola jedna časť dohody a druhá časť bola, že sa stane štátnym tajomníkom," povedala Doležalová.Za jej vyhodenie a funkciu štátneho tajomníka podľa Doležalovej potom Andrej Stančík porušil svoj verejný sľub, že nebude hlasovať s fašistami a zahlasoval za Matovičov rodinný balíček.Podľa podpredsedu Smeru-SD Ľuboša Blahu je OĽaNO ideológiou papalášizmu a rodinkárstva. Keď sa Andrej Stančík stal štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, všetci podľa jeho slov vedeli, že ide o politický kšeft.„Vyhlasoval, že nezahlasuje za prorodinný balíček, pretože zaň hlasujú tí, ktorí sú podľa neho fašisti. A zrazu zo dňa na deň obrátil,“ povedal Blaha.