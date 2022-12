Zvrat v prípade stíhania tímu Očistec? Výpovede dvoch svedkov očisťujú príslušníkov NAKA, tvrdí Kubina

Vyfabrikované obvinenie

Výpovede podporujú aj dôkazy

Stíhaní sú už 15 mesiacov

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Minulý týždeň v trestnej veci vyšetrovateľov a operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo Jána Čurillu vypovedali dvaja svedkovia, ktorých výpovede úplne vyvracajú obvinenia voči policajtom. Na sociálnej sieti to uviedol advokát vyšetrovateľov Peter Kubina Doplnil, že svedkovia zhodne vypovedali, že podozrenia na trestnú činnosť príslušníkov policajnej inšpekcie a Slovenskej informačnej služby zistili oni sami a príslušníkom NAKA z tímu Očistec ich priniesli.„To však vylučuje, že si ich na NAKA vymysleli. Či tieto podozrenia boli alebo neboli pravdivé je teraz nedôležité - ich potvrdenie alebo vyvrátenie napokon malo byť predmetom vyšetrovania, ktoré obvinení začali a ktoré stopol generálny prokurátor na základe paragrafu 363 Trestného poriadku," uviedol Kubina.Informácie o možnej trestnej činnosti boli teda podľa advokáta získané štandardnou operatívno-pátracou činnosťou. „V kontexte týchto výpovedí sa teda vyfabrikované javí byť skôr obvinenie proti príslušníkom NAKA," skonštatoval.Kubina ďalej zdôraznil, že predmetní svedkovia nie sú žiadne spriaznené osoby obvinených príslušníkov NAKA, ale príslušníci Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), teda toho orgánu, ktorý ich stíha.„Ide navyše o samotných pôvodcov informácií o podozreniach, ktoré iná časť ÚIS spolu s krajskou prokuratúrou a generálnou prokuratúrou dosiaľ považovali za vyfabrikované vyšetrovateľmi a operatívcami NAKA. Ich výpovede sú o to vierohodnejšie, že sú podporené aj inými doteraz zadováženými dôkazmi," napísal Kubina s tým, že výpovede svedkov zároveň potvrdzujú doterajšie výpovede obvinených.„V normálnom štáte by na základe týchto výpovedí došlo k okamžitému zastaveniu trestného stíhania z dôvodu, že skutok sa nestal," doplnil Kubina.Advokát pripomenul, že príslušníci NAKA sú stíhaní a obvinení za to, že si údajne mali vymyslieť falošné podozrenia z trestnej činnosti rôznych osôb z prostredia štátnych orgánov vrátane ÚIS a SIS, aby tieto osoby následne mohli účelovo trestne stíhať.„Napriek tomu, že nedôvodnosť ich obvinenia právoplatne potvrdil súd, sú s požehnaním GP stíhaní už 15 mesiacov," dodal Kubina.