Zamestnávatelia opustili tripartitu, protestujú proti novele Zákonníka práce a zdvíhaniu príplatkov

Odmietli pokračovať v rokovaní

Kompromisný návrh zákona

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia opustili tripartitu. Po jej pondelkovom rokovaní o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak . Dôvodom je schválenie novely Zákonníka práce.Hospodárska a sociálna rada mala v pondelok rokovať poslednýkrát v tomto roku. Okrem iného sa mala venovať urgentnému riešeniu energetickej krízy v ambulantnom sektore, zastropovaniu cien elektrickej energie pre železničný sektor ale aj návrhom pomoci pre podniky od začiatku budúceho roka.„V úvode tripartity Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení v zastúpení zástupcov zamestnávateľov vyjadrila nespokojnosť so schválením zmien v Zákonníku práce týkajúcich sa zvýšenia mzdových zvýhodnení, teda príplatkov ku mzde napríklad za nočné, prácu v sobotu alebo v nedeľu. Predloženie opozičného poslaneckého návrhu na rokovanie parlamentu a jeho schválenie považujú zamestnávatelia za porušenie sociálneho dialógu," uviedol Krajniak.Zástupcovia zamestnávateľov následne odmietli pokračovať v rokovaní a rokovaciu miestnosť opustili. „Dôsledkom toho bolo rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR ukončené," dodal minister.Ako zdôraznil, má záujem na pokračovaní sociálneho dialógu, a preto bude iniciovať stretnutie zástupcov zamestnávateľov s premiérom Eduardom Hegerom a ďalšími členmi vlády, na ktorom by chcel vytvoriť podmienky na ďalšiu spoluprácu.Krajniak poukázal, že na jeho návrh bolo zvýšenie príplatkov ku mzde zamestnancov už v októbri prerokované na mimoriadnom stretnutí všetkých sociálnych partnerov, a to napriek tomu, že išlo o opozičný poslanecký návrh, a nie vládny návrh zákona. Rovnako bol tento opozičný návrh prediskutovaný aj na plenárnom zasadnutí tripartity.Predstavitelia vlády podľa neho informovali zástupcov zamestnávateľov, že v predloženej podobe návrh nebude v parlamente schválený, čo aj zodpovedá realite.Novela Zákonníka práce bola napokon schválená po zapracovaní pozmeňujúceho návrhu, ktorý z nej vypustil úpravu stupňov minimálnej mzdy a namiesto účinnosti od začiatku budúceho roka posunul účinnosť na 1. júna 2023.„Schválený návrh zákona po zapracovaní tohto pozmeňujúceho návrhu považujem za kompromisný, pretože oproti pôvodnému opozičnému návrhu znižuje náklady zamestnávateľov v roku 2023," uzavrel Krajniak.