01. apríla 2026

Smer v prieskume nabral na sile, analytik priblížil možný dôvod a upozornil aj na zaujímavosť pri matovičovcoch


Progresívci sa po poklese volebných preferencií stabilizujú, Smer-SD opäť naberá na sile. Ak by sa voľby konali koncom marca,



3j2a5772 676x451 1.4.2026 (SITA.sk) - Progresívci sa po poklese volebných preferencií stabilizujú, Smer-SD opäť naberá na sile. Ak by sa voľby konali koncom marca, Progresívneho Slovensko by získalo 18,51 percenta hlasov voličov, tesne za nimi by skončila strana Smer-SD s podporou 17,56 percenta. Ukázal to najnovší prieskum agentúry SCIO, ktorý robili od 27. do 31. marca na vzorke 1 025 respondentov. Tretie miesto by s väčším odstupom obsadilo hnutie Republika s 11,39 percenta hlasov.

Mobilizácia voličov


Do parlamentu by sa ďalej dostalo Hnutie Slovensko (9,96 %), strana Sloboda a Solidarita (7,35 %), Hlas-SD (7,12 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,05 %) a tiež strana Demokrati (5,58 %). Brány parlamentu by ostali zatvorené pred hnutím Sme rodina (4,03 %), Maďarskou alianciou (3,56 %) a tiež pred koaličnou Slovenskou národnou stranou (3,2 %). Ostatné politické subjekty skončili s podporou nižšou ako dve percentá.

Rast Hnutia Slovensko


Kľúčovú úlohu pri mobilizácii voličov podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa zohrali kongresy strán. Tie podľa jeho slov zvyčajne pôsobia ako impulz pre oživenie komunikácie s verejnosťou a súčasne prispievajú k vnútrostraníckej konsolidácii, ktorá je sprevádzaná zvýšenou mediálnou pozornosťou.  Podľa Klusa sa to potvrdilo v prípade progresívcov, liberálov aj kresťanských demokratov. „Svoje kongresy absolvovali v uplynulých týždňoch a oproti februárovému prieskumu posilnili svoje preferencie,“ dodal Klus.

Nárast zaznamenala však aj strana Smer. „Môžeme to spájať s reakciou vlády na palivovú krízu, ale aj s relatívnym upokojením situácie v parlamente a v rámci vládnej koalície,“ myslí si analytik.

Zaujímavosťou je podľa Klusa aj to, že Hnutie Slovensko atakuje hranicu desiatich percent. Hnutie by tak so svojimi partnermi - stranou Za ľudí a Kresťanskou úniou dnes tvorilo tretí najsilnejší politický blok.  Strana Za ľudí v prieskume získala 1,78 percenta a Kresťanská únia 0,59 percenta hlasov. V najnovšom prieskume si polepšilo aj hnutie Sme rodina, ktoré prišlo s novými programovými prioritami a tímom lídrov. Zatiaľ to však nestačí na to, aby sa dostali do parlamentu.


Zdroj: SITA.sk - Smer v prieskume nabral na sile, analytik priblížil možný dôvod a upozornil aj na zaujímavosť pri matovičovcoch © SITA Všetky práva vyhradené.

