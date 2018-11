Tržby Home Depot v 3. kvartáli vzrástli o niečo viac, ako sa čakalo

Na ilustračnej snímke Home Depot. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atlanta 13. novembra (TASR) – Americká sieť Home Depot, najväčší maloobchodný predajca domácich a záhradníckych potrieb v USA, v 3. kvartáli svojho obchodného roka 2018/2019 mierne prekonal odhady Wall Street, pokiaľ ide o tržby. Spotrebitelia totiž investovali viac do svojho bývania.Home Depot zároveň zvýšil svoju predpoveď ročných tržieb a zisku pred začiatkom kľúčovej vianočnej nákupnej sezóny.Konkrétne, tržby Home Depot v obchodoch otvorených viac ako rok za tri mesiace do konca októbra 2018 vzrástli o 5,1 % na 26,3 miliardy USD (23,35 miliardy eur), zatiaľ čo analytici očakávali, že dosiahnu 26,26 miliardy USD.Reťazec so sídlom v Atlante teraz očakáva, že v poslednom kvartáli svojho finančného roka, teda do konca januára 2019, sa jeho tržby zvýšia o 7,2 %, a nie o 7 % ako odhadoval v predchádzajúcej prognóze.Čistý zisk Home Depot v 3. štvrťroku stúpol na 2,87 miliardy USD, čo predstavuje 2,51 USD na akciu, z 2,17 miliardy USD alebo 1,84 USD/akcia pred rokom. Analytici mu pritom predpovedali zisk 2,26 USD na akciu.Za celý rok očakáva Home Depot zisk 9,75 USD na akciu namiesto predchádzajúcich 9,42 USD/akcia.(1 EUR = 1,1265 USD)