|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 6.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hermína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. mája 2026
Smrtiace ruské útoky zasiahli viacero ukrajinských miest, jednostranné prímerie sprevádza chaos
Kyjev obvinil Moskvu z cynizmu, Rubio medzitým rokoval s Lavrovom o vojne aj vzťahoch medzi USA a Ruskom.
Zdieľať
Ukrajina v stredu obvinila Rusko z pokračovania útokov len niekoľko hodín pred začiatkom jednostranného prímeria vyhláseného Kyjevom, ktoré začalo platiť v utorok o polnoci.
Vlna ruských úderov si podľa ukrajinských úradov vyžiadala najmenej 28 obetí a viac než 120 zranených v mestách po celej krajine.
Absolútny cynizmus
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil konanie Moskvy za „absolútny cynizmus“, keďže Rusko zároveň požaduje zastavenie bojov počas osláv Dňa víťazstva 9. mája.
„Útok na Záporožie nemal totálne žiadne vojenské opodstatnenie,“ vyhlásil Zelenskyj po tom, čo pri útoku na mesto blízko frontovej línie zahynulo 12 ľudí.
Aj po prímerí
Podľa ministra vnútra Ihora Klymenka zasiahli ruské útoky Poltavskú, Charkovskú, Doneckú, Dnepropetrovskú, Záporožskú, Chersonskú, Odesú, Černihivskú a Sumskú oblasť.
Najťažšie zasiahnuté boli mestá Kramatorsk, Dnipro a Záporožie. V Kramatorsku, poslednom veľkom centre pod kontrolou Kyjeva v Doneckej oblasti, zahynulo najmenej šesť civilistov po zásahu centra mesta. „Útok zasiahol priamo centrum mesta a mieril na civilistov,“ uviedol Zelenskyj.
Štyria civilisti zahynuli aj pri útoku na Dnipro. Úrady v Záporožskej oblasti zároveň informovali, že Rusko pokračovalo v ostreľovaní infraštruktúry aj po nadobudnutí platnosti ukrajinského prímeria.
Útočila aj Ukrajina
Ukrajina medzitým pokračovala v dronových útokoch na ruské ciele. Podľa Moskvou dosadených úradov zahynulo v anektovanom Kryme päť civilistov.
V posledných týždňoch Kyjev zosilnil útoky na ruské ropné zariadenia aj ciele v Moskve vrátane luxusnej výškovej budovy v ruskej metropole.
Lavrov hovoril s Rubiom
Na pozadí eskalácie telefonoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio so svojím ruským partnerom Sergejom Lavrovom.
Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí diskutovali o vzťahoch medzi USA a Ruskom, vojne na Ukrajine aj o Iráne.
Ruská diplomacia označila rozhovor za „konštruktívny a vecný“ a uviedla, že sa dotkol aj harmonogramu ďalších bilaterálnych kontaktov.
Nezáujem o prímerie
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že Moskva namiesto ukončenia bojov „zintenzívňuje teror“. „Len niekoľko hodín pred vstupom ukrajinského návrhu prímeria do platnosti Rusko nejaví žiadne známky prípravy na zastavenie bojov,“ napísal.
Malá prehliadka
Napätie rastie aj v Rusku pred tradičnou vojenskou prehliadkou 9. mája. Kremeľ tento rok oslavy obmedzil a rozhodol, že na Červenom námestí nebude vystavená vojenská technika pre obavy z možných ukrajinských útokov. Moskva zároveň obmedzila mobilný internet v ruskej metropole.
Zdroj: SITA.sk - Smrtiace ruské útoky zasiahli viacero ukrajinských miest, jednostranné prímerie sprevádza chaos © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Trump stopol eskorty lodí v Hormuzskom prielive, náhly obrat zaskočil aj jeho vlastných ľudí
Petková v priamom prenose priznáva, že kampaň Chcem tu zostať slúžila na ovplyvňovanie a manipulovanie výsledkov parlamentných volieb, hovorí Smer – VIDEO