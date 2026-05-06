 Meniny má Hermína
 24hod.sk    Zo zahraničia

06. mája 2026

Smrtiace ruské útoky zasiahli viacero ukrajinských miest, jednostranné prímerie sprevádza chaos


Tagy: Civilné obete Prímerie ruské útoky Rusko-americké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Kyjev obvinil Moskvu z cynizmu, Rubio medzitým rokoval s Lavrovom o vojne aj vzťahoch medzi USA a Ruskom.



6.5.2026 (SITA.sk) - Kyjev obvinil Moskvu z cynizmu, Rubio medzitým rokoval s Lavrovom o vojne aj vzťahoch medzi USA a Ruskom.

Ukrajina v stredu obvinila Rusko z pokračovania útokov len niekoľko hodín pred začiatkom jednostranného prímeria vyhláseného Kyjevom, ktoré začalo platiť v utorok o polnoci.


Vlna ruských úderov si podľa ukrajinských úradov vyžiadala najmenej 28 obetí a viac než 120 zranených v mestách po celej krajine.



Absolútny cynizmus


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil konanie Moskvy za „absolútny cynizmus“, keďže Rusko zároveň požaduje zastavenie bojov počas osláv Dňa víťazstva 9. mája.


„Útok na Záporožie nemal totálne žiadne vojenské opodstatnenie,“ vyhlásil Zelenskyj po tom, čo pri útoku na mesto blízko frontovej línie zahynulo 12 ľudí.



Aj po prímerí


Podľa ministra vnútra Ihora Klymenka zasiahli ruské útoky Poltavskú, Charkovskú, Doneckú, Dnepropetrovskú, Záporožskú, Chersonskú, Odesú, Černihivskú a Sumskú oblasť.


Najťažšie zasiahnuté boli mestá Kramatorsk, Dnipro a Záporožie. V Kramatorsku, poslednom veľkom centre pod kontrolou Kyjeva v Doneckej oblasti, zahynulo najmenej šesť civilistov po zásahu centra mesta. „Útok zasiahol priamo centrum mesta a mieril na civilistov,“ uviedol Zelenskyj.


Štyria civilisti zahynuli aj pri útoku na Dnipro. Úrady v Záporožskej oblasti zároveň informovali, že Rusko pokračovalo v ostreľovaní infraštruktúry aj po nadobudnutí platnosti ukrajinského prímeria.



Útočila aj Ukrajina


Ukrajina medzitým pokračovala v dronových útokoch na ruské ciele. Podľa Moskvou dosadených úradov zahynulo v anektovanom Kryme päť civilistov.


V posledných týždňoch Kyjev zosilnil útoky na ruské ropné zariadenia aj ciele v Moskve vrátane luxusnej výškovej budovy v ruskej metropole.



Lavrov hovoril s Rubiom


Na pozadí eskalácie telefonoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio so svojím ruským partnerom Sergejom Lavrovom.


Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí diskutovali o vzťahoch medzi USA a Ruskom, vojne na Ukrajine aj o Iráne.


Ruská diplomacia označila rozhovor za „konštruktívny a vecný“ a uviedla, že sa dotkol aj harmonogramu ďalších bilaterálnych kontaktov.



Nezáujem o prímerie


Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že Moskva namiesto ukončenia bojov „zintenzívňuje teror“. „Len niekoľko hodín pred vstupom ukrajinského návrhu prímeria do platnosti Rusko nejaví žiadne známky prípravy na zastavenie bojov,“ napísal.



Malá prehliadka


Napätie rastie aj v Rusku pred tradičnou vojenskou prehliadkou 9. mája. Kremeľ tento rok oslavy obmedzil a rozhodol, že na Červenom námestí nebude vystavená vojenská technika pre obavy z možných ukrajinských útokov. Moskva zároveň obmedzila mobilný internet v ruskej metropole.





Zdroj: SITA.sk - Smrtiace ruské útoky zasiahli viacero ukrajinských miest, jednostranné prímerie sprevádza chaos © SITA Všetky práva vyhradené.

