|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2025
SNG potvrdila deinštaláciu diela autorky Denisy Lehockej, argumentuje prípravou novej výstavy
Slovenská národná galéria (SNG) potvrdila medializované informácie o tom, že deinštaluje dielo autorky Denisy Lehockej. Informáciu priniesol portál
Zdieľať
25.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná galéria (SNG) potvrdila medializované informácie o tom, že deinštaluje dielo autorky Denisy Lehockej. Informáciu priniesol portál Aktuality.sk, uviedol tiež, že galéria k tomuto kroku pristúpila napriek nesúhlasu autorky.
Portál tiež uviedol, že na miesto smeruje polícia. Demontáž sa podarilo zadokumentovať po príchode polície, ktorú privolali zástupcovia kultúrnej obce, keď sa na mieste autorka nedozvedela dôvod deinštalácie výstavy.
Dielo nazvané "Bez názvu, 2023" je podľa informácií na stránke SNG, priestorovou kolážou, vizuálnym textom, výtvarnou poéziou aj absolútna inštalácia. Vznikla na pôdoryse 15 x 2,75 metra.
"Výsledná priestorová socha Bez názvu nie je autobiografickou spoveďou autorky, ale metaforou sveta a jeho aktuálneho prežívania," uvádza sa v opise. Jednotlivé prvky sú uložené do riadkov ako text alebo notový záznam. "Dielo je originálnou súčasťou projektu Monumentálky. Dotvorenie architektúry výtvarnými dielami," uvádza sa na webe galérie.
Kurátorkou bola bývalá riaditeľka SNG Alexandra Kusá, ktorú minulý rok v auguste z funkcie odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Kusá neskôr zo SNG definitívne odišla.
Lehockej dielo bolo umiestnené v Átriu na 1. poschodí. Ako uviedli Aktuality, jednotlivé prvky diela je potrebné fyzicky odlepiť od steny, ide o permanentné dielo do architektúry. Na svojom mieste malo zotrvať, pokiaľ by sa Lehocká so SNG nedohodla inak, no k tomu podľa jej vyjadrenia nedošlo.
Galéria ju podľa Aktualít prvýkrát kontaktovala pred dvoma týždňami s tým, že dielo chcú zamurovať, proti čomu sa postavila. Napokon pred niekoľkými dňami dostala informáciu, že dielo zvesia a uložia v depozitári.
Podľa Lehockej argumentovala SNG tým, že pripravujú novú výstavu. Autorka rovnako tvrdí, že jej neukázali písomné rozhodnutie o demontáži diela, nemohla o tom hovoriť ani s vedením galérie. Lehocká vyzvala na bojkot SNG, a to z dôvodu neodborných zásahov.
V Centrálnom registri zmlúv je zmluva o dielo a licenčná zmluva k predmetnému dielu zo septembra 2023. Predmetom zmluvy je záväzok autorky vytvoriť pre objednávateľa dielo, konkrétne monumentálnu stenu s rozmermi 14 x 2,7 metra ako výsledok individuálnej tvorivej duševnej činnosti autorky. Zmluva špecifikuje aj miesto umiestnenia diela.
"Autorka je povinná odovzdať dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný dielo od autorky prevziať najneskôr 17. novembra 2023 v SNG Bratislava, v priestore nad Átriom, kde bude dielo trvalo inštalované, pokiaľ nie je dohodnuté inak," píše sa v zmluve.
Odovzdaním diela podľa nej prechádzajú autorské majetkové práva a vlastnícke právo k autorskému dielu na objednávateľa. Lehocká tiež podľa zmluvy poskytla objednávateľovi ako nadobúdateľovi svoj súhlas na použitie svojho diela, s ohľadom na ustanovenia Autorského zákona. Cena za dielo bola 70-tisíc eur, pričom za realizáciu diela smerovalo 30-tisíc eur, ostatných 40-tisíc bolo za licenciu na dielo.
Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie SNG, tá odpovedala, že dielo "Bez názvu, 2023" deinštaluje z dôvodu prípravy novej výstavy Bang! Bang!? "Toto dielo je vo vlastníctve SNG. Dielo bude riadne a odborne odinštalované, prenesené na reštaurovanie a následne bezpečne uložené v depozitároch galérie. Autorka bola o tomto zámere informovaná," uviedli z Oddelenia marketingu a komunikácie SNG.
Ako ďalej ozrejmili v stanovisku galérie, pripravovaná výstava Bang! Bang!? sa bude nachádzať v priestoroch Átria a sály III. Pre inštaláciu vystavovaných diel ale potrebuje značný priestor.
"Spomínané dielo "Bez názvu, 2023" bolo už v minulosti potrebné prekryť pre nedostatok miesta počas výstavy z roku 2024 s názvom Plody sváru. Obraz osmanskej prítomnosti," uviedla galéria s tým, že SNG tak koná v súlade so Zmluvou o dielo a licenčnou zmluvou zo septembra 2023.
Zdroj: SITA.sk - SNG potvrdila deinštaláciu diela autorky Denisy Lehockej, argumentuje prípravou novej výstavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Portál tiež uviedol, že na miesto smeruje polícia. Demontáž sa podarilo zadokumentovať po príchode polície, ktorú privolali zástupcovia kultúrnej obce, keď sa na mieste autorka nedozvedela dôvod deinštalácie výstavy.
Priestorová koláž
Dielo nazvané "Bez názvu, 2023" je podľa informácií na stránke SNG, priestorovou kolážou, vizuálnym textom, výtvarnou poéziou aj absolútna inštalácia. Vznikla na pôdoryse 15 x 2,75 metra.
"Výsledná priestorová socha Bez názvu nie je autobiografickou spoveďou autorky, ale metaforou sveta a jeho aktuálneho prežívania," uvádza sa v opise. Jednotlivé prvky sú uložené do riadkov ako text alebo notový záznam. "Dielo je originálnou súčasťou projektu Monumentálky. Dotvorenie architektúry výtvarnými dielami," uvádza sa na webe galérie.
Kurátorkou bola bývalá riaditeľka SNG Alexandra Kusá, ktorú minulý rok v auguste z funkcie odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Kusá neskôr zo SNG definitívne odišla.
Permanentné dielo do architektúry
Lehockej dielo bolo umiestnené v Átriu na 1. poschodí. Ako uviedli Aktuality, jednotlivé prvky diela je potrebné fyzicky odlepiť od steny, ide o permanentné dielo do architektúry. Na svojom mieste malo zotrvať, pokiaľ by sa Lehocká so SNG nedohodla inak, no k tomu podľa jej vyjadrenia nedošlo.
Galéria ju podľa Aktualít prvýkrát kontaktovala pred dvoma týždňami s tým, že dielo chcú zamurovať, proti čomu sa postavila. Napokon pred niekoľkými dňami dostala informáciu, že dielo zvesia a uložia v depozitári.
Podľa Lehockej argumentovala SNG tým, že pripravujú novú výstavu. Autorka rovnako tvrdí, že jej neukázali písomné rozhodnutie o demontáži diela, nemohla o tom hovoriť ani s vedením galérie. Lehocká vyzvala na bojkot SNG, a to z dôvodu neodborných zásahov.
Zmluva k predmetnému dielu
V Centrálnom registri zmlúv je zmluva o dielo a licenčná zmluva k predmetnému dielu zo septembra 2023. Predmetom zmluvy je záväzok autorky vytvoriť pre objednávateľa dielo, konkrétne monumentálnu stenu s rozmermi 14 x 2,7 metra ako výsledok individuálnej tvorivej duševnej činnosti autorky. Zmluva špecifikuje aj miesto umiestnenia diela.
"Autorka je povinná odovzdať dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný dielo od autorky prevziať najneskôr 17. novembra 2023 v SNG Bratislava, v priestore nad Átriom, kde bude dielo trvalo inštalované, pokiaľ nie je dohodnuté inak," píše sa v zmluve.
Odovzdaním diela podľa nej prechádzajú autorské majetkové práva a vlastnícke právo k autorskému dielu na objednávateľa. Lehocká tiež podľa zmluvy poskytla objednávateľovi ako nadobúdateľovi svoj súhlas na použitie svojho diela, s ohľadom na ustanovenia Autorského zákona. Cena za dielo bola 70-tisíc eur, pričom za realizáciu diela smerovalo 30-tisíc eur, ostatných 40-tisíc bolo za licenciu na dielo.
Stanovisko SNG
Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie SNG, tá odpovedala, že dielo "Bez názvu, 2023" deinštaluje z dôvodu prípravy novej výstavy Bang! Bang!? "Toto dielo je vo vlastníctve SNG. Dielo bude riadne a odborne odinštalované, prenesené na reštaurovanie a následne bezpečne uložené v depozitároch galérie. Autorka bola o tomto zámere informovaná," uviedli z Oddelenia marketingu a komunikácie SNG.
Ako ďalej ozrejmili v stanovisku galérie, pripravovaná výstava Bang! Bang!? sa bude nachádzať v priestoroch Átria a sály III. Pre inštaláciu vystavovaných diel ale potrebuje značný priestor.
"Spomínané dielo "Bez názvu, 2023" bolo už v minulosti potrebné prekryť pre nedostatok miesta počas výstavy z roku 2024 s názvom Plody sváru. Obraz osmanskej prítomnosti," uviedla galéria s tým, že SNG tak koná v súlade so Zmluvou o dielo a licenčnou zmluvou zo septembra 2023.
Zdroj: SITA.sk - SNG potvrdila deinštaláciu diela autorky Denisy Lehockej, argumentuje prípravou novej výstavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Radíme: Pravidelný spánok je vhodné nastaviť už pred začiatkom školy
Radíme: Pravidelný spánok je vhodné nastaviť už pred začiatkom školy