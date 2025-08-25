|
Pondelok 25.8.2025
Meniny má Ľudovít
|
25. augusta 2025
Radíme: Pravidelný spánok je vhodné nastaviť už pred začiatkom školy
Dostatočný a kvalitný spánok je dôležitý pre imunitný systém či podporu kognitívnych funkcií.
Pravidelný spánkový režim je vhodné nastavovať už pred začiatkom školského roka, aby si naň dieťa zvyklo a stihlo si ho osvojiť. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR to uviedol na svojom webe. Zdôraznil, že dostatočný a kvalitný spánok je dôležitý pre imunitný systém či podporu kognitívnych funkcií.
„Pre školopovinné deti a dospievajúcich je dostatočne dlhý a kvalitný spánok nevyhnutný pre správne fungovanie imunitného systému až po obnovu energetických zásob, posilňovanie a regeneráciu pamäte, pretože počas spánku sa zdokonaľujú organizačné schopnosti, plánovanie a poznávacie a kognitívne funkcie, rast a vývin, vyvíjajúci sa mozog a schopnosť koncentrovať sa,“ priblížil úrad.
Menším deťom podľa neho spravidla pomáha, ak majú pred spaním predvídateľnú rutinu a poznajú jasný sled udalostí, ktoré predchádzajú uloženiu do postele. „Napríklad po sprche či kúpeli sa prezliekajú do pyžama, vyčistia si zuby, uložia sa do postele, po rozprávke, zápise do denníčka či bozku na dobrú noc sa svetlo zhasne a nasleduje už len spánok,“ ozrejmil ÚVZ.
Varuje, že predspánková rutina detí aj adolescentov nemá obsahovať aktivity so svietivými displejmi, ako je počítač, televízia, herná konzola, smartfón či tablet. Miestnosť na spanie by mala byť zatemnená, teda mali by byť zatiahnuté závesy či žalúzie. Miestnosť by mala byť tichá, vyvetraná a chladnejšia než ostatné obytné priestory v byte či dome. Vhodná je teplota do 20 stupňov Celzia, avšak nie menej ako 16 stupňov Celzia.
Všeobecne sa podľa úradu odporúča, aby školáci do 13 rokov spali aspoň deväť až 11 hodín, deti do 17 rokov by mali spať aspoň osem až desať hodín a mladší dospelí vo veku 18 až 25 rokov aspoň sedem až deväť hodín. „Pripomíname, že toto sú všeobecné odporúčania, ktoré nezohľadňujú individuálne potreby. Pre optimálnu dĺžku spánku treba tiež zohľadniť celkový zdravotný stav či každodenné aktivity dieťaťa. Okrem kvantity spánku je dôležitá aj jeho kvalita, často prerušovaný spánok nie je kvalitný,“ dodal ÚVZ.
