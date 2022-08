SNP posunulo Slovensko medzi víťazov vojny, podľa koaličných poslancov si musíme pripomínať hrozbu i hrdinov

Rozširuje sa zlo fašizmu

Najväčším odkazom SNP je hrdinstvo

SNP nás posunulo medzi víťazov

29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Koaliční politici si na sociálnej sieti uctili 78. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Podľa nich si máme pripomínať hrozbu, ktorú sme prekonali, i hrdinov, ktorí pre budúce generácie vybojovali slobodu.Ministerka spravodlivosti a nominantka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková tvrdí, že udalosť SNP je obdobie, keď nechal štát svojich občanov bojovať samých a vôbec im nepomohol.„Vždy som si myslela, že čas, keď obyčajný človek musí siahnuť po zbrani, už nezažijem. Pred pol rokom sa však u našich susedov stalo práve to. Pocit samozrejmého mieru, ktorý som brala za istotu, sa otriasol,“ tvrdí ministerka.Podľa nej sa v slovenskej politike začalo rozširovať zlo fašizmu. Koliková tvrdí, že 78. výročím SNP si nepripomína len minulosť, ale máme premýšľať nad tým, kam sme sa za tie roky posunuli a akým hrozbám čelíme.Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová je presvedčená, že najväčším odkazom SNP je hrdinstvo a nie prekrúcanie historických udalostí.„Hrdinstvo tých, ktorí sa postavili proti zlu a boli ochotní bojovať aj so zbraňou v ruke. Hrdinstvo tých, ktorí pomáhali svojim blížnym v núdzi, hoci sami riskovali svoju prácu, slobodu a veľakrát aj život,“ uviedla Remišová. Podľa nej Slovensko potrebuje hrdinov všedných dní, ktorí stoja proti zlu.Predsedníčku doplnil Juraj Šeliga (Za ľudí), podľa ktorého hrdinovia SNP položili základy pre budúce generácie a posilnili hrdosť nášho národa.„SNP sa zapísalo do našich i európskych dejín ako jedno z úspešnejších povstaní proti zlu. Myslime na hrdinov SNP a vytrvalo bráňme s Ukrajinou hodnoty, ktoré sú vzácne aj pre nás - sloboda, demokracia a právo,“ dodal Šeliga.Predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti a člen hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Peter Kremský nikdy nezabudne na odvahu, udatnosť a obete ľudí, ktorí bojovali aj za našu slobodu a hrdosť.Podľa neho oslobodili väzňov v pracovných a zajateckých táboroch, obsadili dôležité logistické a dopravné uzly, horské priesmyky. Na dlhé mesiace nemeckým vojskám znemožnili využívať dopravné trasy.„SNP posunulo Slovensko medzi víťazov druhej svetovej vojny, krajiny, ktoré sa nedali a nevzdali sa,“ uzavrel Kremský.