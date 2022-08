Výsledky predvolebných prieskumov k župným a komunálnym voľbám bude možné zverejňovať do 26. októbra do polnoci

29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Výsledky predvolebných prieskumov k spojeným voľbám do orgánov samosprávy miest a obcí a krajskej samosprávy bude možné zverejňovaťRovnako ich nemožno zverejňovať v deň volieb až do ukončenia hlasovania. Je potrebné, aby médiá prezentovali výsledky všetkých kandidujúcich, nie iba vybraných. Zároveň je zakázané zverejňovať informácie, či už prospešné, alebo v neprospech, o kandidátoch počas moratória. V tlačovej správe to uvádza Rada pre mediálne služby.Ani verejnoprávne, ani súkromné médiá nemajú povinnosť vyhradiť vo svojom vysielaní priestor pre politickú propagáciu. Ak sa tak ale rozhodnú, žiadny z kandidujúcich nesmie byť znevýhodnený. Voľby do orgánov územných samospráv sú ale špecifické tým, že kandidát, ktorý sa uchádza o funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora či starostu, a zároveň kandiduje aj za poslanca zastupiteľstva, prináleží mu len ten vysielací čas, ktorý mu bol pridelený v rámci uvedených funkcií.Rada tiež apeluje na vysielateľov, aby dbali na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona, a obzvlášť povinnosť zabezpečiť nestrannosť a objektívnosť spravodajských a publicistických programov. Mali by tiež dôsledne oddeľovať informácie spravodajského charakteru od názorov a hodnotiacich komentárov.