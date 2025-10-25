|
Sobota 25.10.2025
|Denník - Správy
25. októbra 2025
Trump sa chystá ukončiť obchodnú vojnu s Čínou, kľúčové rokovania prebehnú v Južnej Kórei
Americký prezident Donald Trump odcestoval do Ázie na vysokostávkové obchodné rokovania s čínskym prezidentom
Americký prezident Donald Trump odcestoval do Ázie na vysokostávkové obchodné rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Zároveň vyjadril záujem o stretnutie so severokórejským lídrom Kim Čong-unom. Trump sa stretne s čínskym prezidentom v Južnej Kórei na záver svojej regionálnej cesty, kde sa bude snažiť uzavrieť dohodu o ukončení obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Prvá cesta po návrate do Bieleho domu
Počas svojej prvej cesty do Ázie od návratu do Bieleho domu v januári navštívi aj Malajziu a Japonsko. Na palube Air Force One Trump novinárom povedal, že očakáva „veľmi dobré stretnutie“ so Si Ťin-pchingom a dúfa, že Čína uzavrie dohodu, aby sa predišlo ďalším 100 % clám, ktoré majú vstúpiť do platnosti 1. novembra. Trump tiež naznačil, že by sa mohol prvýkrát od roku 2019 stretnúť Kim Čong-una počas pobytu na Kórejskom polostrove.
„Ak chcete, môžete to oznámiť, som otvorený,“ povedal Trump. „Mal som s ním skvelý vzťah.“ Na otázku, či je otvorený požiadavke Severnej Kórey na uznanie ako jadrovej veľmoci pred začiatkom rokovaní, Trump odpovedal: „Myslím, že sú akýmsi jadrovým štátom. Majú veľa jadrových zbraní, to poviem.“
Stretnutie s prvou japonskou premiérkou
Trumpova prvá zastávka bude v Malajzii, kde sa zúčastní na summite ASEAN, ktorý počas svojho prvého funkčného obdobia niekoľkokrát vynechal. Plánuje podpísať obchodnú dohodu s Malajziou a dohliadnuť na podpis mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou, čo je súčasťou jeho snahy o Nobelovu cenu za mier.
Ďalej navštívi Japonsko, kde sa stretne s novou premiérkou Sanae Takaichiovou, ktorá bola tento týždeň vymenovaná za prvú ženu na tomto poste. Trump ocenil jej spojenie s bývalým premiérom Šinzó Abem.
Južná Kórea a summit APEC
Vrcholom cesty bude Južná Kórea, kde Trump pristane v prístavnom meste Pusan pred summitom APEC. Stretne sa s prezidentom Lee Jae Myungom, zúčastní sa na obede s obchodnými lídrami a večeri s americkými technologickými šéfmi v meste Gyeongju.
Stretnutie so Si Ťin-pchingom bude prvým od Trumpovho návratu do úradu. Globálne trhy budú pozorne sledovať, či sa podarí zastaviť obchodnú vojnu, ktorá bola vyvolaná Trumpovými clami, najmä po nedávnom spore o obmedzenia Číny na vzácne zeminy.
Trump tiež plánuje diskutovať o fentanyle a vyvíja tlak na Peking, aby obmedzil pašovanie tohto silného opioidu. Očakáva sa, že rokovania budú mať zásadný vplyv na americko-ázijské vzťahy aj budúci vývoj globálnej ekonomiky.
Zdroj: SITA.sk - Trump sa chystá ukončiť obchodnú vojnu s Čínou, kľúčové rokovania prebehnú v Južnej Kórei © SITA Všetky práva vyhradené.
