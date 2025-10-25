Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. októbra 2025

Trump sa chystá ukončiť obchodnú vojnu s Čínou, kľúčové rokovania prebehnú v Južnej Kórei


Tagy: Americký prezident Čínsky prezident Nobelova cena za mier Zahraničie

Americký prezident Donald Trump odcestoval do Ázie na vysokostávkové obchodné rokovania s čínskym prezidentom



Zdieľať
trump_space_command_92437 676x451 25.10.2025 (SITA.sk) -

Americký prezident Donald Trump odcestoval do Ázie na vysokostávkové obchodné rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Zároveň vyjadril záujem o stretnutie so severokórejským lídrom Kim Čong-unom. Trump sa stretne s čínskym prezidentom v Južnej Kórei na záver svojej regionálnej cesty, kde sa bude snažiť uzavrieť dohodu o ukončení obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.



Prvá cesta po návrate do Bieleho domu


Počas svojej prvej cesty do Ázie od návratu do Bieleho domu v januári navštívi aj Malajziu a Japonsko. Na palube Air Force One Trump novinárom povedal, že očakáva „veľmi dobré stretnutie“ so Si Ťin-pchingom a dúfa, že Čína uzavrie dohodu, aby sa predišlo ďalším 100 % clám, ktoré majú vstúpiť do platnosti 1. novembra. Trump tiež naznačil, že by sa mohol prvýkrát od roku 2019 stretnúť Kim Čong-una počas pobytu na Kórejskom polostrove.



„Ak chcete, môžete to oznámiť, som otvorený,“ povedal Trump. „Mal som s ním skvelý vzťah.“ Na otázku, či je otvorený požiadavke Severnej Kórey na uznanie ako jadrovej veľmoci pred začiatkom rokovaní, Trump odpovedal: „Myslím, že sú akýmsi jadrovým štátom. Majú veľa jadrových zbraní, to poviem.“



Stretnutie s prvou japonskou premiérkou


Trumpova prvá zastávka bude v Malajzii, kde sa zúčastní na summite ASEAN, ktorý počas svojho prvého funkčného obdobia niekoľkokrát vynechal. Plánuje podpísať obchodnú dohodu s Malajziou a dohliadnuť na podpis mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou, čo je súčasťou jeho snahy o Nobelovu cenu za mier.



Ďalej navštívi Japonsko, kde sa stretne s novou premiérkou Sanae Takaichiovou, ktorá bola tento týždeň vymenovaná za prvú ženu na tomto poste. Trump ocenil jej spojenie s bývalým premiérom Šinzó Abem.



Južná Kórea a summit APEC


Vrcholom cesty bude Južná Kórea, kde Trump pristane v prístavnom meste Pusan pred summitom APEC. Stretne sa s prezidentom Lee Jae Myungom, zúčastní sa na obede s obchodnými lídrami a večeri s americkými technologickými šéfmi v meste Gyeongju.



Stretnutie so Si Ťin-pchingom bude prvým od Trumpovho návratu do úradu. Globálne trhy budú pozorne sledovať, či sa podarí zastaviť obchodnú vojnu, ktorá bola vyvolaná Trumpovými clami, najmä po nedávnom spore o obmedzenia Číny na vzácne zeminy.


Trump tiež plánuje diskutovať o fentanyle a vyvíja tlak na Peking, aby obmedzil pašovanie tohto silného opioidu. Očakáva sa, že rokovania budú mať zásadný vplyv na americko-ázijské vzťahy aj budúci vývoj globálnej ekonomiky.




Zdroj: SITA.sk - Trump sa chystá ukončiť obchodnú vojnu s Čínou, kľúčové rokovania prebehnú v Južnej Kórei © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Čínsky prezident Nobelova cena za mier Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súdny proces v kauze vraždy advokáta Valka by sa mal začať v januári
<< predchádzajúci článok
SNS odmieta podpoju zákona o hazarde a vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby ho nepodpísal

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 