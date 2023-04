So šou Let's Dance 2023 sa rozlúčila Henrieta Farkašová a Marek Klič

Kým najúspešnejšia slovenská paralympionička počas svojho lúčenia dokázala zadržať slzy, jej tanečný partner nie. Slzy sa zaleskli aj v očiach mnohých divákov v hľadisku, slová Mareka Kliča venované Henriete Farkašovej boli naozaj dojímavé. „Bol som na teba po každom tréningu nesmierne hrdý,“ povedal okrem iného Marek Klič, ktorý zdôraznil, aké náročné bolo pre Henrietu s jej hendikepom účinkovanie v tanečnej šou. Ona sama dala Let's Dance zbohom slovami: „Chcela by som poďakovať Markíze za to, že mi vytvorila tento priestor, šou bola veľkou výzvou. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali… Mojou výhrou v tejto súťaži bol Marek, môj tanečný partner. Som nesmierne vďačná, že som mala možnosť s ním spolupracovať,“ povedala na pódiu.

Bol to práve tento pár, ktorý piaty večer tancom odštartoval. V predošlom kole sme pre ochorenie Farkašovú a Kliča nevideli, na parket sa po prestávke vrátili s energickým jiveom. A takto ich hodnotila porota: „Boli miesta, ktoré boli vo vašom jive trochu hluché,“ začal Ján Koleník. „Bol to váš prvý rýchly tanec, dobre choreograficky postavený, je to dobrý začiatok, ale treba na tom ešte pracovať, najmä na postavení chodidiel,“ dodala Drexler. Za svoj posledný tanec v Let's Dance získali od poroty 21 bodov.

Foto: Tv Markíza