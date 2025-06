Tenista Filip Polášek si užil svoju deblovú kariéru: Som rád za všetko

Filip Polášek sa zapísal do histórie slovenského tenisu v ére samostatnosti veľkými písmenami. Čoskoro 40-ročný špecialista na štvorhru sa rozlúčil so svojou úspešnou kariérou so 17 turnajovými triumfami, vynikajúcou bilanciou za Slovensko a najmä grandslamovým úspechom na Australian Open v roku 2021. Pri ohliadnutí sa za svojím účinkovaním na kurtoch neľutuje nič, vrátane viac ako štvorročnej pauzy.





Na exhibícii Game – Set – Match Polášek ukázal, že aj keď dlhšiu dobu nedržal raketu v ruke, tak stále by mal čo ponúknuť na tenisových kurtoch. „Bolelo to, bolo to fyzicky náročné, ale úprimne, sám seba som prekvapil. Nedal som ani jednu dvojchybu, samozrejme, asi najväčším problémom boli smeče. Inak si myslím, že úroveň tenisu bola stále veľmi slušná a ja som si to naozaj veľmi užil, verím, že aj fanúšikovia,“ vravel po rozlúčkovom zápase slovenský tenista.Počas uplynulých dní bol priestor na väčšie bilancovanie toho, čo sa mu podarilo počas jeho úspešnej kariéry vo štvorhre. Veľkému záujmu o rozhovory, fotky, podpisy sa Polášek potešil: „Do nejakej miery ma to prekvapilo, na druhú stranu, tenis je u nás populárny. Myslím si, že u nás je jeden z najpopulárnejších športov. Verím a vnímam, že som pre slovenský tenis urobil veľmi veľa. Som rád za to, že to médiá poňali tak, ako to poňali – profesionálne. Som rád, že rozlúčka bola naozaj veľkolepá, nie hlavne kvôli mne, ale kvôli tým hráčom, ktorí prišli. Oni svedčia o tom, že to bolo niečo veľkolepé a zaslúžilo si to takú mediálnu pozornosť, akú to malo.“Do dnešného dňa je jediným mužským zástupcom zo Slovenska, ktorému sa podarilo zdvíhať nad hlavu trofej pre víťaza grandslamového turnaja. Podarilo sa mu to v roku 2021, s Chorvátom Ivanom Dodigom uspeli vo štvorhre na Australian Open. V rebríčku ATP sa dostal do najlepšej desiatky vo štvorhre a má tiež kladnú zápasovú bilanciu – 283 výhier a 191 prehier. Posledný zápas odohral na Wimbledone v roku 2022. Okrem toho je trojnásobným víťazom ankety Tenista roka (2008, 2019, 2021). „Som grandslamovým víťazom, čo nie je veľa ľudí na svete. Bol som siedmy na svete, v zásade najlepšie postavenie slovenského hráča v samostatnej ére. Som za to nesmierne rád, hlavne som si užil tú cestu, čím som si prešiel, ako som sa tam dostal. Som rád za všetko. Je to asi najviac turnajov, čo má niekto zo Slovákov, takže si to naozaj vážim a cením si to. Som rád za každý vyhraný zápas a turnaj,“ povedal Polášek.Už v mládežníckom veku mal sklony skôr ku štvorhre, prvým úspešným partnerom bol v tomto smere Peter Miklušičák: „S Peťom sme začínali, keď sme mali 10 rokov, následne sme boli najlepší juniori na Slovensku a jedny z najlepších na svete. Učili sme sa od seba, potom sme sa rozhodli dať na debla a mal som skvelú kariéru.“ Počas kariéry vystriedal na kurtoch viacero partnerov, najvýraznejšie vyčnievala spolupráca s Dodigom, krajanom Igorom Zelenayom, Austrálčanom Johnom Peersom alebo Čechom Martinom Dammom. „Mal som skvelých partnerov, nie je jeden, ktorý by vyčnieval. Napriek tomu, že som s Ivanom vyhral grandslam, tak každý ma naučil niečo a vďaka každému jednému som dosiahol to, že som potom s Ivanom vyhral grandslam. Partneri ma naučili veľmi veľa, ako trénovať, byť profesionál. Veľa z nich bolo starších, možno som v tom čase nechápal ich pohľad na svet, ale teraz ho chápem. Viem, že ma učili správnym hodnotám,“ zhodnotil Polášek svojich partnerov vo štvorhre počas kariéry.Poláškova tenisová etapa má dve obdobia, do roku 2013 a problémy s platničkami, a od roku 2018. Práve jeden z účastníkov rozlúčkovej exhibície, Američan Mike Bryan, ho prehovoril k tomu, aby sa vrátil na tenisový okruh. „Tri roky som trénoval, užíval som si to a o návrate som nesníval. Jediná vec, čo som nikdy nepovedal po prvej kariére bola, že končím. To slovo som nikdy nepoužil, vždy som hovoril o pauze. Potom som rozhovory pre médiá veľmi nedával, slovo koniec padlo až teraz, prvý a posledný krát, pretože viem, že toto je naozaj koniec,“ vyhlásil 39-ročný špecialista na štvorhru.Štrnásť rokov bol tiež súčasťou slovenského tímu, v národných farbách si vo štvorhre zachoval vynikajúcu bilanciu 14 výhier a len štyroch prehier. So Zelenayom vytvorili najlepší deblový pár v slovenskej histórii, spolu odohrali šesť štvorhier so stopercentnou bilanciou. „Bolo to výborné obdobie, ja som rád za všetky daviscupové zápasy. Rád som reprezentoval, vždy som prišiel, keď sa dalo. Bol som rád toho súčasťou a tešilo ma vždy, keď som víťazstvom mohol pomôcť,“ obzrel sa Polášek za touto etapou svojej kariéry.Aktuálne vymenil šport za civilné zamestnanie, Polášek sa venuje práci s realitami: „Po takmer 30 rokoch v tenise som už potreboval zmenu a som rád, že som sa rozhodol pre toto. Myslím si, že v tomto som sa našiel a momentálne ma to baví.“