Až polovici reštaurácií v Írsku hrozí pre koronakrízu zatvorenie, ak im vláda neposkytne pomoc

22.6.2020 - Až 50 percentám reštaurácií v Írsku hrozí pre koronakrízu zatvorenie, ak vláda sektoru neposkytne grant v rámci núdzovej pomoci.Konštatuje sa to v správe analytickej firmy Jim Power Economics, ktorá poukazuje na to, že reštaurácie v Írsku sú významným zamestnávateľom a dodáva, že sú nevyhnutným prvkom ekonomického a sociálneho života a dokázateľne najdôležitejšou zložkou írskeho turizmu. Informuje o tom portál rte.ie.Správa zároveň upozorňuje, že ak by 100-tisíc zamestnancov zostalo celý rok bez práce, štátnu pokladnicu Írska by to stálo 2 mld. eur vo forme zvýšených výdavkov na sociálnu pomoc a 500 mil. eur vo forme výpadku daní z miezd.Štátna pokladnica krajiny by okrem toho stratila približne 240 mil. eur na dani z pridanej hodnoty.Podľa Adriana Cumminsa, generálneho riaditeľa Asociácie reštaurácií Írska, je správa dôkazom, že sektor potrebuje okamžité podporné opatrenia zo strany vlády.