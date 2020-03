Za nedodržanie karantény väzenie, nahlásiť vás môže aj sused

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 - Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu, môže verejnosť nahlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby. Ak sa u podozrivého potvrdí ochorenie, úrad bude informovať políciu a nakazenému tak bude hroziť väzenie v rôznych dĺžkach, a to od jedného do desiatich rokov. Informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.„Ak sa u osoby, ktorá nerešpektuje karanténne opatrenie, potvrdí ochorenie Covid-19, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dá podnet na príslušné orgány činné v trestom konaní vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,“ vysvetľuje polícia.Takisto pripomína, že pokuta do výšky 1 659 eur hrozí fyzickým osobám a do 20-tisíc eur právnickým osobám za nedodržanie nariadenej karantény. Zoznam, kontakty a územná pôsobnosť úradov sú dostupné na adrese http://www.uvzsr.sk/index.php?Polícia tiež odporúča sledovať stránku Úradu verejného zdravotníctva SR alebo celoštátne médiá, ktoré priebežne informujú, pre koho je nariadená povinná karanténa. K 12. marcu o 12:00 to boli občania, ktorí sa v posledných dňoch vrátili z Talianska, Iránu, Číny a Južnej Kórey.