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18. októbra 2026
Na Slovensku pracuje rekordný počet cudzincov. Firmy čoraz viac lákajú ľudí z Filipín
Domáci trh už nestačí, preto sa firmy čoraz častejšie obracajú na agentúry špecializované na nábor z tretích krajín. Slovenské firmy zamestnávajú rekordný ...
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18.10.2026 (SITA.sk) - Domáci trh už nestačí, preto sa firmy čoraz častejšie obracajú na agentúry špecializované na nábor z tretích krajín.
Slovenské firmy zamestnávajú rekordný počet cudzincov. K augustu 2026 pracovalo na Slovensku 147 100 zahraničných pracovníkov, z toho viac než 65-tisíc bolo z krajín mimo EÚ.
Od roku 2020 sa počet pracovníkov z tretích krajín strojnásobil. Domáci trh už nestačí, preto sa firmy čoraz častejšie obracajú na agentúry špecializované na nábor z tretích krajín. Zvyšujúci záujem je podľa personálnej agentúry Manuvia po pracovníkoch z Filipín.
Filipíny sa pri výbere pracovníkov z tretích krajín stávajú krajinou číslo jeden, hoci vízový režim je prísny a získanie filipínskeho pracovníka je drahšie. Podľa odborníkov pritom nejde o rýchle riešenie, ale o strednodobé plánovanie. Nábor pracovníkov totiž trvá približne šesť až osem mesiacov od prvého kontaktu, pričom dve tretiny práce sa odohrajú ešte pred nástupom pracovníka. Zvyšok zaberie administratíva a adaptácia po príchode.
Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pracovalo na Slovensku k 1. augustu 4 789 Filipínčanov, čo z nich robí štvrtú najväčšiu zdrojovú krajinu mimo EÚ po Ukrajine, Indii a Srbsku. Hoci firmy najčastejšie siahajú po zahraničných pracovníkoch pracujúcich manuálne, výnimkou už nie sú ani takzvané biele goliere.
Zahraniční pracovníci na Slovensku pracujú na dobu určitú, prechodný pobyt totiž majú udelený najviac na dva roky, následne je však možné ho opätovne predĺžiť. O povolenie k trvalému pobytu môže na Slovensku cudzinec požiadať po piatich rokoch nepretržitého pobytu.
Odborníci pripomínajú, že úspešný zahraničný nábor sa nekončí príchodom zamestnanca, o skutočnom výsledku rozhodujú až týždne po tom. Práve toto obdobie firmy podľa personálnych agentúr najčastejšie podcenia. „Príchodom pracovníka sa nábor nekončí. Práve vtedy sa ukáže, či firma prijala človeka, alebo len obsadila voľné miesto. Dlhodobá stabilita vzniká až vtedy, keď nový zamestnanec rozumie práci, má praktické zázemie a cíti, že s ním firma počíta ako s plnohodnotnou súčasťou teamu," priblížil Dalibor Zehnal zo spoločnosti Manuvia.
Pre slovenských zamestnávateľov tak pracovníci z tretích krajín môžu byť spôsobom, ako riešiť nedostatok ľudí. Rozhodujúci však podľa odborníkov nie je ich príchod, ale to, koľko pracovníkov vo firme ostane a dokáže sa dlhodobo uplatniť.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku pracuje rekordný počet cudzincov. Firmy čoraz viac lákajú ľudí z Filipín © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské firmy zamestnávajú rekordný počet cudzincov. K augustu 2026 pracovalo na Slovensku 147 100 zahraničných pracovníkov, z toho viac než 65-tisíc bolo z krajín mimo EÚ.
Od roku 2020 sa počet pracovníkov z tretích krajín strojnásobil. Domáci trh už nestačí, preto sa firmy čoraz častejšie obracajú na agentúry špecializované na nábor z tretích krajín. Zvyšujúci záujem je podľa personálnej agentúry Manuvia po pracovníkoch z Filipín.
Filipíny sa stávajú kľúčovým zdrojom pracovnej sily
Filipíny sa pri výbere pracovníkov z tretích krajín stávajú krajinou číslo jeden, hoci vízový režim je prísny a získanie filipínskeho pracovníka je drahšie. Podľa odborníkov pritom nejde o rýchle riešenie, ale o strednodobé plánovanie. Nábor pracovníkov totiž trvá približne šesť až osem mesiacov od prvého kontaktu, pričom dve tretiny práce sa odohrajú ešte pred nástupom pracovníka. Zvyšok zaberie administratíva a adaptácia po príchode.
Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pracovalo na Slovensku k 1. augustu 4 789 Filipínčanov, čo z nich robí štvrtú najväčšiu zdrojovú krajinu mimo EÚ po Ukrajine, Indii a Srbsku. Hoci firmy najčastejšie siahajú po zahraničných pracovníkoch pracujúcich manuálne, výnimkou už nie sú ani takzvané biele goliere.
Zahraniční pracovníci potrebujú čas na adaptáciu
Zahraniční pracovníci na Slovensku pracujú na dobu určitú, prechodný pobyt totiž majú udelený najviac na dva roky, následne je však možné ho opätovne predĺžiť. O povolenie k trvalému pobytu môže na Slovensku cudzinec požiadať po piatich rokoch nepretržitého pobytu.
Odborníci pripomínajú, že úspešný zahraničný nábor sa nekončí príchodom zamestnanca, o skutočnom výsledku rozhodujú až týždne po tom. Práve toto obdobie firmy podľa personálnych agentúr najčastejšie podcenia. „Príchodom pracovníka sa nábor nekončí. Práve vtedy sa ukáže, či firma prijala človeka, alebo len obsadila voľné miesto. Dlhodobá stabilita vzniká až vtedy, keď nový zamestnanec rozumie práci, má praktické zázemie a cíti, že s ním firma počíta ako s plnohodnotnou súčasťou teamu," priblížil Dalibor Zehnal zo spoločnosti Manuvia.
Pre slovenských zamestnávateľov tak pracovníci z tretích krajín môžu byť spôsobom, ako riešiť nedostatok ľudí. Rozhodujúci však podľa odborníkov nie je ich príchod, ale to, koľko pracovníkov vo firme ostane a dokáže sa dlhodobo uplatniť.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku pracuje rekordný počet cudzincov. Firmy čoraz viac lákajú ľudí z Filipín © SITA Všetky práva vyhradené.
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