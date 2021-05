Súd oslobodil obžalovaného v kauze krivej výpovede o policajnej razii v Moldave nad Bodvou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Okresný súd Košice I oslobodil obžalovaného z trestného činu krivej výpovede v prípade, ktorý súvisí s policajnou raziou v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Ako informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv , ombudsmanka Mária Patakyová privítala oslobodenie Leonarda H. s tým, že je neprijateľné, aby v demokratickom a právnom štáte čelili obete policajného násilia podobným obvineniam.„Od samotného incidentu uplynulo už skoro osem rokov. Z hľadiska trvania zásahu do ľudských práv obete to bolo mimoriadne dlhé a náročné obdobie, no je evidentné, že presadzovanie ľudských práv má svoje opodstatnenie," povedala Patakyová.Ešte v septembri 2020 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) r ozhodol, že polícia v júni 2013 nehumánne zaobchádzala s dvoma príslušníkmi rómskej komunity v Moldave nad Bodvou. Pri policajnom zásahu proti rómskej komunite na ulici Budulovská bolo vtedy zranených viac ako 30 ľudí. Následne šesť obyvateľov osady čelilo stíhaniu pre trestný čin krivej výpovede. Konečný verdikt v ich prípade, s výnimkou Leonarda H., ešte nepadol.