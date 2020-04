Matovičova vláda získala dôveru parlamentu, programové vyhlásenie podporilo 93 poslancov (video)

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) tým vyhlásil šiestu schôdzu NR SR za skončenú.

Ešte pred hlasovaním o PVV v pléne vystúpil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Poslanci Smeru-sociálna demokracia (Smer-SD) predtým opustili rokovaciu sálu, rovnako ako to spravili minulý týždeň, keď predseda vlády PVV predkladal.

Matoviča podľa jeho slov mrzí, že poslanci Smeru-SD pohŕdajú parlamentnou demokraciu. Premiér sa poďakoval členom zákonodarného orgánu, že „tento boj argumentov o PVV zvládli z jednej aj druhej strany“.

Prihovoril sa jedinej prítomnej opozičnej strane Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko ( ĽSNS) a vyzval ju, aby vládny program napĺňali spoločne. Poslancom taktiež zopakoval, že Slovensko stojí pred ťažkým obdobím, bude musieť prijímať náročné rozhodnutia, a preto musia všetci ťahať za jeden povraz.

„Skúsme si v tejto ťažkej skúške nepodrážať nohy, aby to v ľuďoch nespochybňovalo pocit, že kroky, ktoré robíme, sú dobré,“ adresoval premiér výzvu svojim koaličným partnerom.

Kvalitné vzdelanie aj zdravotníctvo

Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje zabezpečiť kvalitné vzdelanie, základnom má byť včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť. Sľubuje tiež rovnosť pred zákonom a skutky, na základe ktorých sa zvýši dôvera ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú.

Osobitnú pozornosť chce venovať chudobným, chorým a slabším. Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) tiež plánuje zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a nastaviť spravodlivý systém podpory poľnohospodárov.

„Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového konania. Zmysluplnou informatizáciou premeníme Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu. Efektívnym využívaním fondov Európskej únie znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch,“ píše vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Smerák Faič program podporil

Opozičné politické strany ĽSNS a Smer-SD, s výnimkou poslanca Vladimíra Faiča (Smer-SD) PVV nepodporili. Kotlebovcom prekáža predovšetkým spôsob, akým sa má uberať zahraničná politika Slovenska, kritizujú zámer vlády plniť záväzky krajiny voči NATO a Európskej únii a taktiež to, že chce vláda podporiť financovanie mimovládnych organizácií.

Smeru-SD zasa prekáža, že PVV nereaguje na súčasnú situáciu na Slovensku spôsobenú šírením ochorenia Covid-19, chýba mu finančné krytie, konkrétne čísla a termíny na dosiahnutie vytýčených cieľov, vymedzenie vzťahu Slovenska voči Rusku a Číne či konkretizovanie nástrojov, pomocou ktorých chce vláda bojovať proti hoaxom a dezinformáciám.

PVV nepodporili ani koaličné poslankyne Jana Cigániková (SaS) a Alexandra Pivková (Za ľudí). Cigánikovej prekážalo, že sa do neho dostal prísľub zaviesť unitárny systém zdravotného poistenia. Fakticky to znamená, že by fungovala len jedna zdravotná poisťovňa.

Text bol „šitý horúcou ihlou“

Vláda je povinná do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred NR SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Vyplýva to z Ústavy SR. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu Igora Matoviča 21. marca.

To, že je vláda zodpovedná parlamentu, je jedným zo základných znakov parlamentnej demokracie na Slovensku. Parlament jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.

„Vláda môže kedykoľvek požiadať NR SR o vyslovenie dôvery. Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde,“ píše sa v Ústave SR. Parlament môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády, v takom prípade ho z funkcie odvoláva prezident republiky.

Vláda, ktorú tvoria hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita (SaS) schválila svoje programové vyhlásenie v nedeľu 19. apríla. Podľa politológa Jána Rumana bol zjavne text dokumentu v dôsledku koronakrízy „šitý horúcou ihlou“.

Zdôraznil, že tak závažnému materiálu musí predchádzať istý časový odstup širšia diskusia, keďže ide o manuál, podľa ktorého bude vláda najbližšie štyri roky robiť politiku, teda predkladať a schvaľovať konkrétne legislatívne návrhy.