Registrácia vakcíny spoločnosti AstraZeneca je ohrozená. Štúdie nevychádzajú najlepšie.

Registrácia vakcíny spoločnosti AstraZeneca je ohrozená, podľa ministra Krajčího to môže spôsobiť „obrovský problém“ s množstvom vakcín a predĺženie očkovania. Štúdie podľa neho nevychádzajú najlepšie.

Očkovanie bežnej populácie sa preto môže končiť až na konci leta či začiatkom jesene, dodal minister zdravotníctva.

Pochybnosti o vakcíne AstraZeneca v posledných dňoch vyjadrili vedci z Austrálie a Nového Zélandu, nespochybňujú jej bezpečnosť, ale efektívnosť. O tejto vakcíne dnes minister Krajčí povedal, že jej európska registrácia je ohrozená, bližšie informácie zatiaľ nie sú známe.

„Austrálska a novozélandská spoločnosť pre imunológiu tvrdí, že federálna vláda by mala okamžite pozastaviť plánované zavedenie vakcíny AstraZeneca, pretože nemusí byť dostatočne účinná na vytvorenie kolektívnej imunity. Tretia fáza klinických skúšok ukazuje, že je účinná iba na 62 percent,“ napísal v utorok The Sydney Morning Herald s odkazom na to, že konkurenčné vakcíny od Pfizeru a Moderny sú účinné približne na 95 percent.

Vakcíny od Pfizeru/BioNTechu a Moderny sú už schválené aj v EÚ.

Z výsledkov klinických testov AstraZeneca vyplynulo, že po podaní dvoch plných dávok preukazuje 62-percentnú účinnosť (hranica pre schválenie vakcín je 50 percent). Menšia skupina dobrovoľníkov však pri testoch omylom dostala polovičnú prvú dávku, po ktorej nasledovala plná dávka. Takáto kombinácia vykazovala 90-percentnú účinnosť.

