Sociálna poisťovňa zverejnila pre firmy a SZČO čestné vyhlásenie na odklad poistného za máj

Odporúčajú elektronický formulár

Termín splatnosti sa posúva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2020 - Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za máj tohto roka. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra tohto roka.Odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za máj sa vzťahuje na odvody SZČO a na odvody za zamestnávateľa. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti."Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne," uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Približne 6-tisíc zamestnávateľov a 4,8-tisíca samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) bude môcť požiadať Sociálnu poisťovňu o odklad splatnosti poistného za máj. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, ktoré minulý týždeň schválila vláda. Splatnosť májového poistného na sociálne poistenie sa im tak posunie z júna až na koniec tohto roka."SZČO a zamestnávatelia, ktorí splnenie podmienky odkladu platenia poistného na sociálne poistenie za marec 2020 už deklarovali Sociálnej poisťovni čestným vyhlásením, nepodávajú ho opäť, aj keď sa termín splatnosti posúva na 31. december 2020," uvádza rezort práce a sociálnych vecí.Ministerstvo práce predpokladá, že za máj tohto roka by celková suma odloženého poistného na sociálnom poistení u zamestnávateľov predstavovala zhruba 16,4 mil. eur. V prípade SZČO by celková suma odloženého poistného za máj mala dosiahnuť 800-tisíc eur.Vláda môže podľa zákona o sociálnom poistení stanoviť obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie v inom ako v štandardnom termíne splatnosti, a tiež posunúť termín splatnosti tohto poistného.Umožňuje to novela zákona o sociálnom poistení, ktorú začiatkom apríla tohto roka schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní.