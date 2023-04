Technológia Li-Ion v intralogistike. Ide o budúcnosť alebo krátkodobý trend?

Technológia Li-Ion v intralogistike

Vyšší výkon pri nižšej spotrebe

Nevyžadujú takmer žiadnu údržbu

Lítium-iónové vysokozdvižné vozíky sú bezpečnejšie

Kompaktnosť a flexibilita

Sú šetrnejšie k životnému prostrediu

Nevýhodou je vyššia cena

Hrozí nedostatok lítia?

Kto začal s technológiou Li-Ion v intralogistike ako prvý?

Aké je zhrnutie na záver?

4.4.2023 (SITA.sk) -V súčasnosti sa pozornosť sveta sústreďuje na najľahší kov a tretí najľahší prvok celkovo - lítium. Je to najmä preto, že lítium sa stalo súčasťou batérií, ktoré predstavujú pohon budúcnosti. Fungujú vďaka nim naše smartfóny, tablety, laptopy, ale aj elektromobily a manipulačná technika. Lítium-iónové batérie dokážu napríklad zabezpečiť účinné ukladanie energie z alternatívnych a obnoviteľných zdrojov a pomáhajú znižovať energetickú závislosť na fosílnych palivách. Ide teda o udržateľnú technológiu budúcnosti alebo len krátkodobý trend? Vzhľadom na to, že posledným rokom, kedy bola naša planéta udržateľná, bol rok 1970 a odvtedy žijeme takpovediac na dlh, je použitie alternatívnych zdrojov, vrátane lítium-iónových batérií, v každom odvetví priam nevyhnutnosťou.Lítium-iónové batérie sa stávajú obľúbenými zdrojmi energie aj pre vysokozdvižné vozíky v intralogistike. Táto technológia ponúka množstvo výhod oproti klasickým oloveno-kyselinovým batériám, ktoré sú už dnes na ústupe pred novou technológiou. No má aj svoje nevýhody.V prvom rade sú vysokozdvižné vozíky s integrovanou lítium-iónovou batériou oveľa efektívnejšie ako vozíky poháňané klasickými batériami. Lítium-iónové batérie majú oveľa vyššiu energetickú hustotu a poskytujú dlhšiu prevádzkovú dobu až o 20 %, čo znamená, že vysokozdvižné vozíky s týmto zdrojom energie vydržia jazdiť oveľa dlhšie ako vozíky s oloveno-kyselinovými batériami. Okrem toho sa lítium-iónové batérie nabíjajú oveľa rýchlejšie ako klasické batérie, takže vozíky môžu byť rýchlejšie pripravené na použitie. Napríklad rýchle nabíjanie a medzidobíjanie: 24-V batérie sa na 50 % kapacity nabijú iba za 30 minút, čo je ideálne na prípravu vozíka na popoludňajšiu prácu počas obedňajšej prestávky. Vďaka tomu dokáže vozík s 1 batériou fungovať aj v 3. zmennej prevádzke, čo znižuje náklady na nákup nových batérií. Navyše nie sú potrebné špeciáln nabíjacie miestnosti s vetraním.Ďalšou výhodou vysokozdvižných vozíkov s lítium-iónovým pohonom je, že nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Lítium-iónové batérie sú oveľa menej náchylné na poškodenie ako klasické batérie a nepotrebujú pravidelnú údržbu, ako napríklad kontrolu elektrolytu alebo doplňovanie destilovanej vody. To znamená, že vysokozdvižné vozíky s technológiou Li-Ion sú oveľa lacnejšie na údržbu a majú nižšie celkové náklady na prevádzku počas celého životného cyklu batérie.Manipulačná technika s lítium-iónovým riešením je oveľa bezpečnejšia ako vozíky poháňané oloveno-kyselinovými batériami. Lítium-iónové batérie s chemickým zložením LiFePo sú menej náchylné na požiar a majú nižšiu rizikovú úroveň ako klasické batérie, preto sú vysokozdvižné vozíky s technológiou Li-Ion bezpečnejšie pre pracovníkov a majú nižšiu pravdepodobnosť, že spôsobia úraz.Ako bolo spomenuté vyššie, lítium-iónové batérie disponujú vyššou hustotou energie, čo znamená, že sú schopné uchovať viac energie v menšom priestore. Preto vysokozdvižné vozíky s plne integrovanou technológiou Li-Ion môžu byť menšie a ľahšie, zatiaľ čo stále poskytujú rovnaký výkon ako väčšie a ťažšie vysokozdvižné vozíky s oloveno-kyselinovými batériami. Vďaka tomu majú tieto vozíky celkovo kompaktnejší a štíhlejší vzhľad. Sú obratnejšie, majú lepšiu manévrovateľnosť a dokážu sa bezpečne pohybovať aj v tých najužších priestoroch.Manipulačná technika s Li-ion batériou ponúka tiež flexibilitu v použití a nájde uplatnenie pri rôznych typoch práce. Napríklad, vysokozdvižné vozíky s lítium-iónovými batériami môžu byť použité v oblastiach, kde je potrebná vysoká rýchlosť a flexibilita, ako aj tam, kde sa vyžaduje veľká sila a výdrž.V neposlednom rade je technológia Li-Ion oveľa ekologickejšia ako oloveno-kyselinové batérie. Lítium-iónové batérie sú bez obsahu ťažkých kovov a neobsahujú kyseliny, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Majú o 21 % nižšie emisie CO2 v porovnaní s oloveno-kyselinovými batériami. Navyše, lítium-iónové batérie disponujú oveľa nižšou mierou samovybíjania ako oloveno-kyselinové batérie, čo znamená, že sa stratí oveľa menej energie počas skladovania a prepravy.Vysokozdvižné vozíky s lítium-iónovým pohonom majú aj svoje nevýhody, a to je vyššia obstarávacia cena. No hoci je tento typ manipulačnej techniky drahší ako vozíky s klasickým akumulátorom, jeho vyššia efektivita a dlhšia životnosť zvyšuje jeho výkonnosť a znižuje celkové náklady na jeho prevádzku. Navyše, vďaka kratším dobíjacím časom a možnosti rýchleho dobíjania je možné využívať vozíky počas celého pracovného dňa a tým zvyšovať ich produktivitu.Ďalšou možnou nevýhodou technológie Li-Ion môžu byť obavy, či existuje dosť zdrojov lítia. Ako bolo spomenuté v úvode, svet naozaj v súčasnosti potrebuje viac lítia na výrobu li-iónových batérií, ktoré sú kľúčovými zdrojmi energie pre mnoho moderných zariadení. Bude zdroje lítia stačiť našim potrebám? Napriek tomu, že lítium má limitované zdroje, odborníci predpokladajú, že jeho ťažba a výroba budú v budúcnosti zlepšené a zefektívnené.Priekopníkom na poli lítium-iónovej technológie v intralogistike je firma Jungheinrich , ktorá sa špecializuje na výrobu a distribúciu vysokozdvižných vozíkov a používa lítium-iónovú technológiu vo svojich vysokozdvižných vozíkoch už viac ako 10 rokov.Vďaka svojim 70 ročným skúsenostiam sa spoločnosti Jungheinrich podarilo vyvinúť portfólio produktov, ktoré získali svetovo uznávané ocenenia. Vozíky rady powerline s plne integrovanou Li-ion batériou / ERE 225i ERD 220i získali ocenenie Red Dot Design Award/ a vozíky ERE 225i a vysokozdvižný vozík ETV 216i s výsuvným zdvíhacím zariadením /boli ocenené tiež cenou iF Design Award, je to jedným z najdôležitejších dizajnových ocenení na svete a vozik ETV 216i bol tiež ocenený cenou IFOY.Prechod na používanie lítium-iónových vozíkov prináša pre firmy zaoberajúce sa intralogistikou mnoho výhod. Prvou a najvýznamnejšou výhodou je zvýšenie efektivity vozíkov a teda aj celkovej produktivity práce. Ďalšiu výhodu predstavuje nižšia potreba údržby a čas na servis, čo znižuje celkové prevádzkové náklady manipulačnej techniky. Navyše, lítium-iónové batérie majú dlhšiu životnosť a jedna batéria dokáže pokryť aj 3 zmennú prevádzku, čo znižuje náklady na nákup nových batérií. Medzi benefity patrí tiež ekologický aspekt, pretože lítium-iónové batérie sú menej škodlivé pre životné prostredie ako klasické oloveno-kyselinové batérie.Aj vzhľadom na vyššie uvedené môže byť technológia Li-Ion skutočne pokrokovým ekologickým pohonom budúcnosti, ktorý má svoje uplatnenie aj v intralogistike.Viac o oceneniach: https://www.jungheinrich.sk/o-nas/tlac-udalosti Informačný servis