Šojgu odôvodnil pomalé tempo Rusov na Ukrajine. Vraj to robia zámerne, aby ochránili civilistov

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu odôvodnil pomalé tempo „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine tým, že Moskva sa snaží chrániť civilistov. Povedal to na stretnutí predstaviteľov bezpečnostnej organizácie ovládanej Ruskom a Čínou.Ozbrojené sily ruského prezidenta Vladimira Putina narazili pri svojej invázii na Ukrajinu nečakane tuhý ukrajinský odpor. Ruské vojská na jar vzdali snahy o dobytie Kyjeva a dosiaľ zaznamenali významnejšie územné zisky iba v Donbase a na juhu Ukrajiny, kde sa však očakáva mohutná ukrajinská protiofenzíva.Ruské sily opakovane útočia na civilné oblasti v mestách vrátane škôl a nemocníc. Šojgu však povedal, že Rusko v skutočnosti podniká útoky presnými zbraňami na ukrajinské vojenské ciele a „robí sa všetko pre to, aby sa vyhlo civilným obetiam“. „Nepochybne to spomaľuje tempo ofenzívy, ale robíme to zámerne,“ povedal ruský minister obrany.