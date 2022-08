Čínski vojaci boli vyslaní na spoločné cvičenia do Ruska. Súvisí to s aktuálnou situáciou na Ukrajine?

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Čínski vojaci vycestujú do Ruska, aby sa zúčastnili na spoločných vojenských cvičeniach. Informuje o tom portál Sky News s odvolaním sa na čínske ministerstvo obrany. Na manévroch sa zúčastnia aj sily z Indie, Bieloruska a Tadžikistanu.Čínska účasť podľa ministerstva nesúvisí so súčasnou medzinárodnou a regionálnou situáciou. Cvičenia sú súčasťou bilaterálnej dohody a ich zámerom je „prehĺbiť praktickú a priateľskú spoluprácu s armádami zúčastnených krajín“, uviedol tiež rezort. Majú tiež zvýšiť úroveň spolupráce medzi účastníkmi a posilniť ich schopnosť reagovať na rôzne bezpečnostné hrozby.Moskva v júli oznámila, že od 30. augusta do 5. septembra usporiada vojenské cvičenia Vostok s účasťou zahraničných vojakov. Odkiaľ prídu však nešpecifikovala. Naposledy sa takéto cvičenia konali v roku 2018, keď sa na nich Čína zúčastnila po prvý raz.