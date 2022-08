Zelenskyj v emotívnom videu pochválil Ukrajincov za to, ako sa zmobilizovali v pomoci vlasti

Druhé celoukrajinské referendum

Zelenského pochvala ľuďom

24.8.2022 - Ukrajina sa znovuzrodila, keď Rusko pred šiestimi mesiacmi spustilo inváziu. Vo svojom prejave pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny to uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj , podľa ktorého Ukrajinci museli „dokázať naše slová skutkami".Dvadsiateho štvrtého februára sa podľa jeho slov „uskutočnilo druhé celoukrajinské referendum", pri ktorom bolo nevyhnutné povedať áno nezávislosti „nie hlasovaním, ale v duši a svedomí".„Dvadsiateho štvrtého februára o štvrtej ráno vyvstal nový národ. Nenarodil sa, ale znovuzrodil sa. Národ, ktorý neplakal, nekričal, nezľakol sa. Neutiekol. Nevzdal sa. Nezabudol,“ povedal Zelenskyj v emotívnom videu.Zelenskyj v prejave tiež pochválil Ukrajincov za to, ako sa zmobilizovali v pomoci Ukrajine, od bojov na frontových líniách po získavanie finančných prostriedkov na vojnové úsilie. Poznamenal aj, že Ukrajina sa „drží už šesť mesiacov".„Každý nový deň je novým dôvodom, prečo sa nevzdávať. Pretože keď sme toho toľko prežili, nemáme právo nedospieť do konca," vyhlásil. Zároveň sľúbil, že na anektovanom polostrove Krym a Ruskom okupovanom regióne Donbas obnovia ukrajinskú vládu, „nech je cesta akákoľvek".