Zákony reagujúce na atentát na premiéra by mali byť pripravené do jesene, povedal Taraba

4.6.2024 (SITA.sk) - Súbor zákonov, ktorými chce vládna koalícia reagovať na atentát na predsedu vlády Roberta Fica by mal byť pripravený do septembra alebo októbra. Pre médiá to ešte v nedeľu 2. júna povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS ).„Ja som za kvalitu legislatívneho procesu , ja som za to, aby sa čo najviac poslancov k tomu vyjadrovalo, aby aj odborná verejnosť k tomu mala priestor sa vyjadriť," povedal Taraba.Zároveň povedal, že gro zákonov bude predložených prostredníctvom vlády a mali by byť na prospech všetkým vrátane médií.„Na druhej strane, aby sme sa už nevrátili do toho čo tu bolo, že sa tu pár ľudí rozhodlo, že tamtoho idem zničiť mediálne, a tak ho zničím. Lebo v opačnom prípade každá akcia vyvoláva reakciu," povedal Taraba.Koalícia podľa medializovaných informácií pripravuje v súvislosti s útokom na premiéra Robert Fica viacero legislatívnych opatrení známych ako „lex atentát“. Legislatívu by v tejto súvislosti mali vypracovať predovšetkým ministerstvá spravodlivosti