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02. septembra 2026
Začal zle, skončil so svetovým rekordom. Bošanský predviedol v Tepličke takmer dokonalý záver
„Dnešok mi pripomenul, že výsledok nie je vždy o tom, ako začnete. Je o tom, ako zareagujete,“ skonštatoval Bošanský. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - „Dnešok mi pripomenul, že výsledok nie je vždy o tom, ako začnete. Je o tom, ako zareagujete,“ skonštatoval Bošanský.
Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej sezóne. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Tepličke nad Váhom dosiahol v kategórii kladkový luk mužov nad 50 rokov výkon 711 bodov a o jeden bod zlepšil vlastný svetový rekord. Medzinárodná federácia World Archery už jeho výkon oficiálne potvrdila.
Päťdesiatročný Slovák vytvoril nové maximum 29. augusta v súťaži na 50 metrov so 72 šípmi. Zaujímavosťou je, že jeho cesta k rekordu sa nezačala podľa predstáv. „Nebol to začiatok, aký som chcel. Ale presne taký duel, aký som potreboval,“ uviedol Bošanský na sociálnej sieti.
Súťaž otvoril výkonom 56 bodov, následne sa však prestal naháňať za výsledkom a sústredil sa na vlastný proces, rady trénera a šíp za šípom. Prvú polovicu ukončil so ziskom 352 bodov, v druhej pridal 359. V jej závere zaznamenal päť bezchybných sérií za sebou.
„Dnešok mi pripomenul, že výsledok nie je vždy o tom, ako začnete. Je o tom, ako zareagujete,“ skonštatoval Bošanský podľa webu World Archery.
Nový rekord rozšíril jeho mimoriadnu zbierku výkonov v kategórii nad 50 rokov. Len niekoľko dní po májových 50. narodeninách vytvoril na domácich pretekoch svetový rekord na 50 metrov výkonom 710 bodov a zároveň svetové maximum v dvojitej súťaži na 50 metrov so ziskom 1416 bodov. Následne spolu s Petrou Kocutovou v priebehu niekoľkých dní dvakrát zlepšili svetový rekord zmiešaných tímov v kladkovom luku v kategórii nad 50 rokov.
Prvý svetový rekord kariéry pritom Bošanský vytvoril až v novembri 2024. V halovej súťaži na 25 metrov dosiahol 596 bodov zo 600 možných a prekonal maximum, ktoré odolávalo 24 rokov. Jeho príbeh je pozoruhodný aj tým, že s lukostreľbou začal až vo veku 38 rokov. V roku 2023 získal zlato v kladkovom luku mužov na Európskych hrách a World Archery ho následne vyhlásila za najlepšieho lukostrelca v tejto disciplíne za rok 2023.
Zdroj: SITA.sk - Začal zle, skončil so svetovým rekordom. Bošanský predviedol v Tepličke takmer dokonalý záver © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej sezóne. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Tepličke nad Váhom dosiahol v kategórii kladkový luk mužov nad 50 rokov výkon 711 bodov a o jeden bod zlepšil vlastný svetový rekord. Medzinárodná federácia World Archery už jeho výkon oficiálne potvrdila.
Päťdesiatročný Slovák vytvoril nové maximum 29. augusta v súťaži na 50 metrov so 72 šípmi. Zaujímavosťou je, že jeho cesta k rekordu sa nezačala podľa predstáv. „Nebol to začiatok, aký som chcel. Ale presne taký duel, aký som potreboval,“ uviedol Bošanský na sociálnej sieti.
Súťaž otvoril výkonom 56 bodov, následne sa však prestal naháňať za výsledkom a sústredil sa na vlastný proces, rady trénera a šíp za šípom. Prvú polovicu ukončil so ziskom 352 bodov, v druhej pridal 359. V jej závere zaznamenal päť bezchybných sérií za sebou.
„Dnešok mi pripomenul, že výsledok nie je vždy o tom, ako začnete. Je o tom, ako zareagujete,“ skonštatoval Bošanský podľa webu World Archery.
Nový rekord rozšíril jeho mimoriadnu zbierku výkonov v kategórii nad 50 rokov. Len niekoľko dní po májových 50. narodeninách vytvoril na domácich pretekoch svetový rekord na 50 metrov výkonom 710 bodov a zároveň svetové maximum v dvojitej súťaži na 50 metrov so ziskom 1416 bodov. Následne spolu s Petrou Kocutovou v priebehu niekoľkých dní dvakrát zlepšili svetový rekord zmiešaných tímov v kladkovom luku v kategórii nad 50 rokov.
Prvý svetový rekord kariéry pritom Bošanský vytvoril až v novembri 2024. V halovej súťaži na 25 metrov dosiahol 596 bodov zo 600 možných a prekonal maximum, ktoré odolávalo 24 rokov. Jeho príbeh je pozoruhodný aj tým, že s lukostreľbou začal až vo veku 38 rokov. V roku 2023 získal zlato v kladkovom luku mužov na Európskych hrách a World Archery ho následne vyhlásila za najlepšieho lukostrelca v tejto disciplíne za rok 2023.
Zdroj: SITA.sk - Začal zle, skončil so svetovým rekordom. Bošanský predviedol v Tepličke takmer dokonalý záver © SITA Všetky práva vyhradené.
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