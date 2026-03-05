Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

05. marca 2026

Tomášovo ministerstvo zriadi športové centrum pre parašportovcov a deafšportovcov, umožní im venovať sa športu profesionálne – VIDEO


Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister športu a cestovného ruchu Paralympijské hry zimná paralympiáda

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadi športové centrum pre parašportovcov a ...



Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadi športové centrum pre parašportovcov a deafšportovcov. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) to oznámil symbolicky deň pred začiatkom Zimných paralympijských hier 2026 v Taliansku.


O významnom kroku pre parašportovcov informoval za prítomnosti ministra športu Rudolfa Huliaka (Strana vidieka) a predsedu Slovenského paralympijského výboru Jána Riapoša. Jedna vec je podľa slov Tomáša chodiť podporovať športovcov a zúčastňovať sa na paralympiáde, no druhá vec je podľa neho niečo pre nich reálne robiť.

Priblížil, že cieľom nového centra bude umožniť zdravotne znevýhodneným športovcom profesionálnu prípravu a vytvorenie takých podmienok, v ktorých sa budú môcť sústrediť výlučne na šport. Zároveň je cieľom do športu zaviesť rovnosť. Minister podotkol, že na Slovensku máme len dvoch profesionálnych parašportovcov.

Príležitosť aj pre ďalších športovcov


Túto príležitosť však chcú dať aj ďalším športovcom, ktorí budú spĺňať výkonnostné kritériá. Vznik centra podľa ministra oficiálne potvrdzuje, že úsilie a výsledky zdravotne znevýhodnených športovcov majú pre krajinu rovnakú váhu, ako úspechy ostatných športovcov.

"Zároveň to znamená koniec takzvaného hobby prístupu. Jednoducho uznávame, že pre to, aby mohli byť parašportovci naozaj úspešní, musia sa venovať výlučne športu a príprave. Nemôžu popritom chodiť ešte aj do zamestnania alebo si hľadať sponzorské príspevky a byť tak vyrušovaní počas prípravy," dodal minister.

Inšpirácia pre vznik centra prišla z Českej republiky, ktorá podobné centrum zriadila minulý rok. Tomáš priblížil, ako bude športové centrum vyzerať a čo bude poskytovať vrcholovým parašportovcom.

"V prvom rade športové centrum poskytne zamestnanie týmto ľuďom. Ide o to, že parašportovci, ktorí splnia výkonnostné kritéria, budú poberať mzdu, budú riadne zamestnaní v tomto centre a okrem samotnej mzdy budú poberať aj takzvaný balík na poskytovanie rôznych služieb," priblížil minister Tomáš.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Športovci budú rozdelení do troch kategórií


Predpokladá sa, že splniť kritériá by mohlo približne 30 športovcov. Prvý rozpočet je preto predpokladaný na dva milióny eur, ktoré pôjdu z kapitoly ministerstva práce. Centrum by malo vzniknúť najneskôr do 1. januára 2027, aby slovenská výprava na letnej paralympiáde v Los Angeles bola plne profesionalizovaná a pozitívne sa tak ovplyvnili aj výsledky slovenských športovcov.

"Centrum bude slúžiť zároveň ako centrálny bod, kde sa stretne športová príprava, diagnostika a zdravotná starostlivosť. Kvalifikačné predpoklady budú predovšetkým výkonnostné. Predpokladajú najmä reprezentáciu a úspechy na medzinárodnej úrovni," priblížil Tomáš s tým, že športovci budú rozdelení do troch kategórií.

Prvou budú vrcholoví športovci, a teda medailisti z paralympijských a deaflympijských hier či majstrovstiev sveta. V druhej kategórií budú športovci s vysokou medzinárodnou výkonnosťou a potenciálom postupu medzi medailistov. Tretiu kategóriu budú tvoriť perspektívni športovci, a teda tí, ktorí sú súčasťou reprezentačného systému a disponujú dlhodobým výkonnostným potenciálom.

Ich mzdy sa budú odvíjať od toho, v akej kategórii budú. Tomáš priblížil, ze v prvej kategórii bude základná mzda okolo 2 200 eur plus finančný paušálny balík vo výške 1 300 eur. V druhej kategórii to bude 1 800 eur plus 900 eur a v tretej 1 200 plus 500 eur.

Dôležitá zmena financovania


K zriadeniu športového centra bude potrebná zmena zákona, konkrétne novela zákona o športe. Tomáš vyzdvihol, že minister športu veľmi rýchlo a pružne reflektoval na túto myšlienku a veľmi flexibilne pripravuje zmenu zákona o športe, ktorá umožní zriadenie centra aj zákonnou formou.

Minister Huliak uviedol, že parašportovcom ide len približne jedno percentu z rozpočtu pre šport. Je to podľa jeho slov málo, keďže výsledky týchto športovcov sú mnohonásobne vyššie než športovcov, ktorí majú na svoje pôsobenie oveľa vyššie financie.

Vytvorenie centra podľa ministra Huliaka signalizuje, že spoločnosť s nimi ráta. Zmena financovania je tak podľa neho mimoriadne dôležitá, peniaze nesmú končiť vo zväzoch, ale u športovcov či trénerov.

Vytvorenie centra vníma ako veľmi dobrú správu aj predseda Slovenského paralympijského výboru Riapoš. Pripomenul, že štatistiky hovoria o tom, že ľudí so zdravotným znevýhodnením pribúda, nie ubúda.

"Ak si teda niekto myslí, že je to niečo, čo sa týka úzkej skupiny ľudí, tak ho chcem vyviesť z omylu," dodal. Súčasne zdôraznil, že parašportovci nereprezentujú len výbor, ale Slovenskú republiku. Za novú iniciatívu je vďačný, pretože sa touto témou zaoberali viac ako 20 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Tomášovo ministerstvo zriadi športové centrum pre parašportovcov a deafšportovcov, umožní im venovať sa športu profesionálne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister športu a cestovného ruchu Paralympijské hry zimná paralympiáda
