Trenčiansky Klub Lúč dočasne mení svoje pôsobisko. Jeden z najstarších klubových priestorov na Slovensku sa z kina Hviezda, ktoré mesto rekonštruuje, sťahuje do objektu na Mierovom námestí.





„Klub Lúč bol nútený vzhľadom na rekonštrukciu kina Hviezda prerušiť svoju činnosť v týchto priestoroch. Preto sa sťahujeme do nových priestorov na Mierovom námestí číslo 19, do objektu, ktorý sa volá Vážka," povedal dramaturg klubu Kamil Bystrický.Lúč aj po presťahovaní sa do nových priestorov podľa neho plánuje zachovať dramaturgickú skladbu hudobných, divadelných, komunitných a iných podujatí umeleckého charakteru, dokonca ju chce rozšíriť o podujatia tzv. rezidenčného charakteru.„To znamená poskytovať priestor napríklad tanečníkom, ktorí môžu na týždeň či na dva prísť, pokiaľ to situácia dovolí, a vytvoriť priamo v týchto priestoroch tanečné, respektíve divadelné predstavenie," spresnil.O priestor sa klub bude deliť aj s malými folkloristami z Korničky, klub ich plánuje zapojiť aj do dramaturgickej skladby. „Súčasné umenie možno tak dostane trochu nový ráz. Myslím, že je to výzva hlavne pre nové priestory. Môžeme tak pokračovať v činnosti a ešte ju oživiť o nové formy," ozrejmil Bystrický.Do Vážky klub sťahuje i svoje pódium či kulisy. „Je to výzva, pretože nepoznáme stavebnú časť objektu. Nevieme, čo objavíme, keď tam budeme vŕtať.Zatiaľ nepredpokladám, že by sme mali nejaké problémy, ale vyzerá to tak, že použijeme všetko, čo bolo namontované v starých priestoroch," priblížil Andrzej Marusa, ktorý so sťahovaním pomáha a prispôsobuje technológiu novému priestoru. Práce by mali dokončiť podľa jeho odhadu už budúci týždeň.Kultúra v Trenčíne vplyvom pandémie nového koronavírusu podľa predstaviteľa Klubu Lúč nevyzerá úplne ružovo.„Je dobré, že sme tu vo Vážke. Sme radi, že sme sa dohodli aj s pánom majiteľom na tom, že tu môžeme pokračovať v činnosti, pretože to vnímame tak, že je to jediný priestor tohto charakteru v Trenčíne, kde sa dá organizovať kultúra pre širokú verejnosť," skonštatoval Bystrický.Najbližším podujatím klubu bude online divadelné predstavenie Zlaté prasa od divadla Morgonrock z Bytče. Online prehrávanie bude 9. decembra večer. Prenesenie divadelnej kultúry do online priestoru sa klubu osvedčilo.„Je to výzva pre divadelníka, s ktorou sa musí vyrovnať. Aj v tomto prostredí musí v sebe nájsť invenciu a kreativitu na to, aby podal dobrý výkon. Musíme robiť, musíme sa s tým vyrovnať a veríme, že to nabehne do klasických koľají," dodal dramaturg.