Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 31.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Petronela, Petrana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

31. mája 2026

Žiadna dohoda nebude, kým USA nezaručia práva iránskeho ľudu, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač


Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Vojna na Blízkom východe

Irán považuje za svoje kľúčové práva najmä uvoľnenie sankcií a odblokovanie svojich aktív zmrazených v zahraničných bankách. Hlavný iránsky vyjednávač



Zdieľať
iran_war_77498 676x451 31.5.2026 (SITA.sk) - Irán považuje za svoje kľúčové práva najmä uvoľnenie sankcií a odblokovanie svojich aktív zmrazených v zahraničných bankách.


Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu vyhlásil, že Teherán nepristúpi na žiadnu dohodu so Spojenými štátmi, ktorá nezaručí práva Iráncov.

„Nepotvrdíme žiadnu dohodu, kým si nebudeme istí, že práva iránskeho ľudu sú zachované,“ povedal vo videu odvysielanom štátnou televíziou. Dodal, že iránski vyjednávači „nedôverujú slovám ani sľubom nepriateľa“.

Jeho vyjadrenia zazneli v čase, keď si Teherán a Washington naďalej vymieňajú rámcové návrhy dohody na ukončenie vojny. Americké médiá v sobotu informovali, že prezident Donald Trump poslal Teheránu nový návrh dohody s „tvrdšími“ podmienkami, hoci nie je jasné, čo presne obsahujú.

Irán považuje za svoje kľúčové práva najmä uvoľnenie sankcií a odblokovanie svojich aktív zmrazených v zahraničných bankách, ktoré podľa neho musí byť súčasťou akejkoľvek dohody so Spojenými štátmi. Požaduje pritom uvoľnenie 12 miliárd dolárov zmrazených aktív ešte predtým, ako pristúpi rokovaniam o svojom jadrovom programe, a trvá na tom, že súčasťou dohody o ukončení vojny musí byť aj situácia v Libanone.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Žiadna dohoda nebude, kým USA nezaručia práva iránskeho ľudu, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Vojna na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spájanie opozičných strán pred voľbami je falošná hra, KDH nebude podporovať program liberálov alebo progresívcov
<< predchádzajúci článok
Dve tragické nehody v priebehu jedného večera, dvaja ľudia prišli o život – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 