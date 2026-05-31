Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Žiadna dohoda nebude, kým USA nezaručia práva iránskeho ľudu, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač
Irán považuje za svoje kľúčové práva najmä uvoľnenie sankcií a odblokovanie svojich aktív zmrazených v zahraničných bankách. Hlavný iránsky vyjednávač
31.5.2026 (SITA.sk) - Irán považuje za svoje kľúčové práva najmä uvoľnenie sankcií a odblokovanie svojich aktív zmrazených v zahraničných bankách.
Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu vyhlásil, že Teherán nepristúpi na žiadnu dohodu so Spojenými štátmi, ktorá nezaručí práva Iráncov.
„Nepotvrdíme žiadnu dohodu, kým si nebudeme istí, že práva iránskeho ľudu sú zachované,“ povedal vo videu odvysielanom štátnou televíziou. Dodal, že iránski vyjednávači „nedôverujú slovám ani sľubom nepriateľa“.
Jeho vyjadrenia zazneli v čase, keď si Teherán a Washington naďalej vymieňajú rámcové návrhy dohody na ukončenie vojny. Americké médiá v sobotu informovali, že prezident Donald Trump poslal Teheránu nový návrh dohody s „tvrdšími“ podmienkami, hoci nie je jasné, čo presne obsahujú.
Irán považuje za svoje kľúčové práva najmä uvoľnenie sankcií a odblokovanie svojich aktív zmrazených v zahraničných bankách, ktoré podľa neho musí byť súčasťou akejkoľvek dohody so Spojenými štátmi. Požaduje pritom uvoľnenie 12 miliárd dolárov zmrazených aktív ešte predtým, ako pristúpi rokovaniam o svojom jadrovom programe, a trvá na tom, že súčasťou dohody o ukončení vojny musí byť aj situácia v Libanone.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Spájanie opozičných strán pred voľbami je falošná hra, KDH nebude podporovať program liberálov alebo progresívcov
Dve tragické nehody v priebehu jedného večera, dvaja ľudia prišli o život – FOTO
