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20. augusta 2026
Španiela Guricha na lavičke hádzanárov Slovenska nahradí česko-slovenský tandem
Spolu s príchodom nových trénerov spúšťa Slovenský zväz hádzanej projekt Hádzaná 32. Slovenská reprezentácia hádzanárov už má nového trénera po májovom odchode Španiela Fernanda Guricha. ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Spolu s príchodom nových trénerov spúšťa Slovenský zväz hádzanej projekt Hádzaná 32.
Slovenská reprezentácia hádzanárov už má nového trénera po májovom odchode Španiela Fernanda Guricha. Národný tím povedú dvaja kormidelníci, so Slovenským zväzom hádzanej (SZH) sa na spolupráci dohodli Čech Jan Filip a Slovák Ľuboš Hudák. Obaja podpísali zmluvy na 5 rokov.
"Ich príchodom sa začína nová etapa, ktorej cieľom je prepojiť reprezentáciu, kluby, metodiku a výchovu talentov do jedného funkčného systému," referoval zväz prostredníctvom tlačovej správy.
Dlhodobý projekt "Hádzaná 32 – Jeden systém. Jeden tím. Jeden cieľ." má ambíciu, aby Slovensko v nasledujúcich rokoch nevnímalo postup na majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta ako výnimočný okamih, ale ako prirodzený výsledok systematickej práce. "Spojenie Jana Filipa a Ľuboša Hudáka prináša kombináciu dvoch svetov, ktoré chce SZH v novej etape prepájať – medzinárodné know-how a detailnú znalosť slovenského hádzanárskeho prostredia," pokračoval SZH.
Jan Filip patrí k výrazným osobnostiam českej a európskej hádzanej. Ako hráč odohral za reprezentáciu 200 stretnutí a strelil v nich 991 gólov. Na ME 1998 sa so 48 gólmi stal najlepším strelcom turnaja. Počas klubovej kariéry pôsobil aj v nemeckej bundeslige či vo Švajčiarsku. V rokoch 2014 až 2021 viedol českú reprezentáciu mužov s Danielom Kubešom.
„Uvedomujeme si, že ide o dlhodobý proces. Jeho základom musí byť systematická práca s talentovanou mládežou, zavedenie jednotnej koncepcie naprieč mužskými reprezentáciami a maximálny dôraz na rozvoj hráčov. K tomu nevyhnutne potrebujeme podporu klubov. Práve ich každodenná práca je pre vývoj hráčov kľúčová,“ poznamenal Filip.
Ľuboš Hudák prináša do realizačného tímu skúsenosť bývalého vrcholového hráča, olympionika a reprezentačného trénera, ktorý dôverne pozná slovenské klubové prostredie. Ako hráč reprezentoval Československo na OH 1992 v Barcelone. Po hráčskej kariére pôsobil pri mužských i ženských družstvách na Slovensku a v Česku, pracoval aj s mladými reprezentantmi.
"V seniorskej kategórii som to zažil ako hráč, teraz to zažijem ako tréner. Prináša to očakávania, ale predovšetkým zodpovednosť. Teším sa na spoluprácu s hráčmi a rovnako s Honzom Filipom, s ktorým sa poznáme ešte z hráčskych čias. Naším cieľom bude dobre pripraviť tím na najbližšiu kvalifikáciu. Uvedomujeme si, že to nebude jednoduché, ale urobíme všetko pre to, aby sme úlohu, ktorú sme na seba zobrali, aj naplnili, teda posunúť slovenskú mužskú hádzanú aspoň o pár krokov k lepším výsledkom,“ dodal Hudák.
Päťročný kontrakt má vytvoriť priestor na koncepčnú prácu, ktorej výsledky sa nebudú merať iba skóre najbližšieho reprezentačného zápasu. Spomenutý projekt má stáť na piatich pilieroch - systematickej výchove talentov, jednotnej metodike, silnejšom partnerstve s klubmi, vyššom štandarde reprezentačného prostredia a návrate Slovenska na vrcholné podujatia.
"Jednou z najdôležitejších zmien novej filozofie má byť spôsob, akým SZH vníma samotnú reprezentáciu. Národný tím nemôže fungovať izolovane od toho, čo sa deje v kluboch a pri mládeži. Hráč, ktorý si raz oblečie reprezentačný dres, rastie roky pred svojím prvým medzištátnym zápasom. Formuje ho práca mládežníckeho trénera, kvalita každodenného klubového prostredia, počet kvalitných tréningov, správne návyky, individuálny rozvoj aj úroveň domácej súťaže," poznamenal SZH.
Preto chce zväz v nasledujúcom období vytvoriť užšie prepojenie reprezentačných trénerov s klubmi, mládežníckymi reprezentáciami a trénerskou komunitou.
Zdroj: SITA.sk - Španiela Guricha na lavičke hádzanárov Slovenska nahradí česko-slovenský tandem © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská reprezentácia hádzanárov už má nového trénera po májovom odchode Španiela Fernanda Guricha. Národný tím povedú dvaja kormidelníci, so Slovenským zväzom hádzanej (SZH) sa na spolupráci dohodli Čech Jan Filip a Slovák Ľuboš Hudák. Obaja podpísali zmluvy na 5 rokov.
"Ich príchodom sa začína nová etapa, ktorej cieľom je prepojiť reprezentáciu, kluby, metodiku a výchovu talentov do jedného funkčného systému," referoval zväz prostredníctvom tlačovej správy.
Dlhodobý projekt "Hádzaná 32 – Jeden systém. Jeden tím. Jeden cieľ." má ambíciu, aby Slovensko v nasledujúcich rokoch nevnímalo postup na majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta ako výnimočný okamih, ale ako prirodzený výsledok systematickej práce. "Spojenie Jana Filipa a Ľuboša Hudáka prináša kombináciu dvoch svetov, ktoré chce SZH v novej etape prepájať – medzinárodné know-how a detailnú znalosť slovenského hádzanárskeho prostredia," pokračoval SZH.
Jan Filip patrí k výrazným osobnostiam českej a európskej hádzanej. Ako hráč odohral za reprezentáciu 200 stretnutí a strelil v nich 991 gólov. Na ME 1998 sa so 48 gólmi stal najlepším strelcom turnaja. Počas klubovej kariéry pôsobil aj v nemeckej bundeslige či vo Švajčiarsku. V rokoch 2014 až 2021 viedol českú reprezentáciu mužov s Danielom Kubešom.
„Uvedomujeme si, že ide o dlhodobý proces. Jeho základom musí byť systematická práca s talentovanou mládežou, zavedenie jednotnej koncepcie naprieč mužskými reprezentáciami a maximálny dôraz na rozvoj hráčov. K tomu nevyhnutne potrebujeme podporu klubov. Práve ich každodenná práca je pre vývoj hráčov kľúčová,“ poznamenal Filip.
Ľuboš Hudák prináša do realizačného tímu skúsenosť bývalého vrcholového hráča, olympionika a reprezentačného trénera, ktorý dôverne pozná slovenské klubové prostredie. Ako hráč reprezentoval Československo na OH 1992 v Barcelone. Po hráčskej kariére pôsobil pri mužských i ženských družstvách na Slovensku a v Česku, pracoval aj s mladými reprezentantmi.
"V seniorskej kategórii som to zažil ako hráč, teraz to zažijem ako tréner. Prináša to očakávania, ale predovšetkým zodpovednosť. Teším sa na spoluprácu s hráčmi a rovnako s Honzom Filipom, s ktorým sa poznáme ešte z hráčskych čias. Naším cieľom bude dobre pripraviť tím na najbližšiu kvalifikáciu. Uvedomujeme si, že to nebude jednoduché, ale urobíme všetko pre to, aby sme úlohu, ktorú sme na seba zobrali, aj naplnili, teda posunúť slovenskú mužskú hádzanú aspoň o pár krokov k lepším výsledkom,“ dodal Hudák.
Päťročný kontrakt má vytvoriť priestor na koncepčnú prácu, ktorej výsledky sa nebudú merať iba skóre najbližšieho reprezentačného zápasu. Spomenutý projekt má stáť na piatich pilieroch - systematickej výchove talentov, jednotnej metodike, silnejšom partnerstve s klubmi, vyššom štandarde reprezentačného prostredia a návrate Slovenska na vrcholné podujatia.
"Jednou z najdôležitejších zmien novej filozofie má byť spôsob, akým SZH vníma samotnú reprezentáciu. Národný tím nemôže fungovať izolovane od toho, čo sa deje v kluboch a pri mládeži. Hráč, ktorý si raz oblečie reprezentačný dres, rastie roky pred svojím prvým medzištátnym zápasom. Formuje ho práca mládežníckeho trénera, kvalita každodenného klubového prostredia, počet kvalitných tréningov, správne návyky, individuálny rozvoj aj úroveň domácej súťaže," poznamenal SZH.
Preto chce zväz v nasledujúcom období vytvoriť užšie prepojenie reprezentačných trénerov s klubmi, mládežníckymi reprezentáciami a trénerskou komunitou.
Zdroj: SITA.sk - Španiela Guricha na lavičke hádzanárov Slovenska nahradí česko-slovenský tandem © SITA Všetky práva vyhradené.
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