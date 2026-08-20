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 24hod.sk    Šport

20. augusta 2026

Úvod sezóny NHL 2027/2028 bude hostiť Nemecko, Boston sa predstaví v Mníchove a Edmonton v Kolíne nad Rýnom


Tagy: Kolín nad Rýnom Mníchov NHL

V decembri 2026 sú naplánované do Düsseldorfu dve stretnutia medzi Ottawou Senators a Chicagom Blackhawks. V úvode sezóny 2027/2028 v zámorskej hokejovej NHL sa štyri stretnutia základnej časti ...



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connor mcdavid e1554788202119 676x478 20.8.2026 (SITA.sk) - V decembri 2026 sú naplánované do Düsseldorfu dve stretnutia medzi Ottawou Senators a Chicagom Blackhawks.


V úvode sezóny 2027/2028 v zámorskej hokejovej NHL sa štyri stretnutia základnej časti uskutočnia v Nemecku. Dve stretnutia bude hostiť Mníchov a ďalšie dva Kolín nad Rýnom.

Dve stretnutia v Mníchove absolvuje klub Boston Bruins, hrať sa bude aréne SAP Garden. Do Kolína nad Rýnom zase vycestuje Edmonton Oilers a v miestnej Lanxess aréne odohrá tiež na dva zápasy.

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Hokejová NHL prvýkrát prišla do vtedajšieho Západného Nemecka počas európskeho propagačného turné v roku 1959, keď sa zápasy konali v Berlíne, Dortmunde, Essene a Krefelde.

Prvý zápas základnej časti NHL na nemeckej pôde sa uskutočnil v Berlíne v roku 2011. V decembri 2026 sú naplánované do Düsseldorfu dve stretnutia medzi Ottawou Senators a Chicagom Blackhawks.

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Americké športové ligy sa snažia rozšíriť svoj dosah v Nemecku v rámci globálnych a európskych expanzných plánov. Okrem NHL hostilo Nemecko už niekoľko oficiálnych zápasov profiligy v americkom futbale NFL odvtedy, čo sa v roku 2022 prvýkrát konal súťažný duel NFL v Mníchove.

Prvý zápas základnej časti NBA sa v Nemecku konal v januári 2026 v Berlíne.


Zdroj: SITA.sk - Úvod sezóny NHL 2027/2028 bude hostiť Nemecko, Boston sa predstaví v Mníchove a Edmonton v Kolíne nad Rýnom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kolín nad Rýnom Mníchov NHL
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