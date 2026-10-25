Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 25.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. októbra 2026

Raši otvoril debatu o volebnom systéme, regióny by mohli mať zástupcov priamo v parlamente – FOTO


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 O 5 minút 12 STVR Predseda parlamentu Zmena volebného systému na Slovensku

V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Na základe vysokej účasti na sobotňajších komunálnych a krajských voľbách vyvstáva otázka, či by sa ...



Zdieľať
6acf7125d2527588640620 676x451 25.10.2026 (SITA.sk) - V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).


Na základe vysokej účasti na sobotňajších komunálnych a krajských voľbách vyvstáva otázka, či by sa nemal na Slovensku zmeniť volebný systém. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Otázkou podľa neho je, či by voliči nemali dostať možnosť voliť zástupcov regiónov priamo v parlamentných voľbách.

Lebo veľký záujem o prácu v regióne naznačuje aj to, že by si (voliči) zaslúžili mať svojich zástupcov aj priamo regionálne navolených v parlamente," vyhlásil Raši.

Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026



Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)

Regionálny princíp v parlamente chýba aj predsedovi Maďarskej aliancie Lászlóovi Gubíkovi. „Keď sú strany, ktoré majú také silné zastúpenie v regiónoch a v jednotlivých okresoch, tak to myslím na tej národnej scéne chýba," skonštatoval.


Zdroj: SITA.sk - Raši otvoril debatu o volebnom systéme, regióny by mohli mať zástupcov priamo v parlamente – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 O 5 minút 12 STVR Predseda parlamentu Zmena volebného systému na Slovensku
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Toto nie je koniec mojej politickej cesty, odkazuje Migaľ po neúspechu vo voľbách – VIDEO (25. 10. 2026)
 Ferenčáka porazil v Kežmarku 32-ročný Marek Hovaňák, v Poprade končí dlhoročný primátor Danko (25. 10. 2026)
 Polovica primátorov na Šariši obhájila svoje funkcie, vo Svidníku výsledky sprevádza trestné oznámenie – FOTO (25. 10. 2026)
 Vallo vo voľbách získal viac ako 64 percent hlasov. Ráž je presvedčený, že viedol férovú a vecnú kampaň – VIDEO, FOTO (25. 10. 2026)
 Prešovské krajské zastupiteľstvo ovládne koalícia okolo KDH a nezávislí kandidáti, zvolili aj Mazureka či Migaľa (25. 10. 2026)
 Na Hornom Zemplíne si primátori predĺžili funkcie, Ragan začne už piate funkčné obdobie (25. 10. 2026)
 Novou primátorkou Trnavy bude prvýkrát žena, zvíťazila Eva Nemčovská – FOTO (25. 10. 2026)
 Voľby primátorov 2026: Vallo obhájil Bratislavu, Košice povedie Lörinc a Trenčín Forgáč (25. 10. 2026)
 Voľby 2026: Župani si udržali svoje posty. Trenčiansky kraj má ďalej viesť Jaroslav Baška (25. 10. 2026)
 Milan Majerský po úspechu v župných voľbách povedie KDH do parlamentných volieb (25. 10. 2026)



nasledujúci článok >>
Milan Majerský po úspechu v župných voľbách povedie KDH do parlamentných volieb
<< predchádzajúci článok
Španielska polícia zadržala po nočných nepokojoch 128 ľudí, zranenia utrpelo 15 policajtov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 