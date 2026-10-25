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25. októbra 2026
Raši otvoril debatu o volebnom systéme, regióny by mohli mať zástupcov priamo v parlamente – FOTO
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 O 5 minút 12 STVR Predseda parlamentu Zmena volebného systému na Slovensku
V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Na základe vysokej účasti na sobotňajších komunálnych a krajských voľbách vyvstáva otázka, či by sa ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Na základe vysokej účasti na sobotňajších komunálnych a krajských voľbách vyvstáva otázka, či by sa nemal na Slovensku zmeniť volebný systém. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Otázkou podľa neho je, či by voliči nemali dostať možnosť voliť zástupcov regiónov priamo v parlamentných voľbách.
„Lebo veľký záujem o prácu v regióne naznačuje aj to, že by si (voliči) zaslúžili mať svojich zástupcov aj priamo regionálne navolených v parlamente," vyhlásil Raši.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Regionálny princíp v parlamente chýba aj predsedovi Maďarskej aliancie Lászlóovi Gubíkovi. „Keď sú strany, ktoré majú také silné zastúpenie v regiónoch a v jednotlivých okresoch, tak to myslím na tej národnej scéne chýba," skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Raši otvoril debatu o volebnom systéme, regióny by mohli mať zástupcov priamo v parlamente – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na základe vysokej účasti na sobotňajších komunálnych a krajských voľbách vyvstáva otázka, či by sa nemal na Slovensku zmeniť volebný systém. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Otázkou podľa neho je, či by voliči nemali dostať možnosť voliť zástupcov regiónov priamo v parlamentných voľbách.
„Lebo veľký záujem o prácu v regióne naznačuje aj to, že by si (voliči) zaslúžili mať svojich zástupcov aj priamo regionálne navolených v parlamente," vyhlásil Raši.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Regionálny princíp v parlamente chýba aj predsedovi Maďarskej aliancie Lászlóovi Gubíkovi. „Keď sú strany, ktoré majú také silné zastúpenie v regiónoch a v jednotlivých okresoch, tak to myslím na tej národnej scéne chýba," skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Raši otvoril debatu o volebnom systéme, regióny by mohli mať zástupcov priamo v parlamente – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 O 5 minút 12 STVR Predseda parlamentu Zmena volebného systému na Slovensku
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