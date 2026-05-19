|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 19.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gertrúda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. mája 2026
Španielska polícia zadržala syna zakladateľa módnej značky Mango
Španielske úrady znovu otvorili vyšetrovanie smrti miliardára Isaka Andica po tom, čo objavili nezrovnalosti vo výpovedi jeho syna Jonathana.
Zdieľať
Španielska polícia v utorok oznámila, že zadržala Jonathana Andica, najstaršieho syna zakladateľa módnej značky Mango Isaka Andica, v súvislosti so smrťou jeho otca počas horskej túry v decembri 2024.
Jonathan Andic bol v čase incidentu so svojím 71-ročným otcom sám v pohorí Montserrat neďaleko Barcelony, keď módny magnát spadol do priepasti.
Údajne spadol
Katalánska regionálna polícia Mossos d'Esquadra potvrdila informácie denníka La Vanguardia o jeho zadržaní.
Úrady krátko po tragédii uviedli, že Isak Andic spadol z výšky v blízkosti jaskýň Salnitre v oblasti Collbató, ktorá je známa strmými zrázmi a roklinami.
Vyšetrovatelia pôvodne prípad považovali za nehodu a predpokladali, že sa podnikateľ pošmykol. Súd prípad v januári 2025 uzavrel s tým, že neexistujú dôkazy o trestnom čine.
Nešťastná náhoda
Vyšetrovanie však znovu otvorili v októbri 2025 po tom, čo polícia, prokuratúra a súd upozornili na nezrovnalosti vo výpovedi Jonathana Andica.
Ten akúkoľvek zodpovednosť za smrť svojho otca odmieta a naďalej tvrdí, že išlo o nešťastnú náhodu.
Isak Andic založil značku Mango v roku 1984 a vybudoval z nej jedno z najväčších módnych impérií v Európe s obchodmi vo viac než stovke krajín.
Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia zadržala syna zakladateľa módnej značky Mango © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Odborári varujú pred krokmi vlády, zamestnanci môžu prísť o benefity aj časť ochrany
Ukrajina si pripomína štvrté výročie odchodu obrancov Azovstaľu, stovky vojakov zostávajú v ruskom zajatí