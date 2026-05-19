19. mája 2026

Španielska polícia zadržala syna zakladateľa módnej značky Mango


gettyimages 1186323060 676x451 19.5.2026 (SITA.sk) - Španielske úrady znovu otvorili vyšetrovanie smrti miliardára Isaka Andica po tom, čo objavili nezrovnalosti vo výpovedi jeho syna Jonathana.

Španielska polícia v utorok oznámila, že zadržala Jonathana Andica, najstaršieho syna zakladateľa módnej značky Mango Isaka Andica, v súvislosti so smrťou jeho otca počas horskej túry v decembri 2024.


Jonathan Andic bol v čase incidentu so svojím 71-ročným otcom sám v pohorí Montserrat neďaleko Barcelony, keď módny magnát spadol do priepasti.



Údajne spadol


Katalánska regionálna polícia Mossos d'Esquadra potvrdila informácie denníka La Vanguardia o jeho zadržaní.


Úrady krátko po tragédii uviedli, že Isak Andic spadol z výšky v blízkosti jaskýň Salnitre v oblasti Collbató, ktorá je známa strmými zrázmi a roklinami.


Vyšetrovatelia pôvodne prípad považovali za nehodu a predpokladali, že sa podnikateľ pošmykol. Súd prípad v januári 2025 uzavrel s tým, že neexistujú dôkazy o trestnom čine.



Nešťastná náhoda


Vyšetrovanie však znovu otvorili v októbri 2025 po tom, čo polícia, prokuratúra a súd upozornili na nezrovnalosti vo výpovedi Jonathana Andica.


Ten akúkoľvek zodpovednosť za smrť svojho otca odmieta a naďalej tvrdí, že išlo o nešťastnú náhodu.


Isak Andic založil značku Mango v roku 1984 a vybudoval z nej jedno z najväčších módnych impérií v Európe s obchodmi vo viac než stovke krajín.




Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia zadržala syna zakladateľa módnej značky Mango © SITA Všetky práva vyhradené.

