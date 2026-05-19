Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Odborári varujú pred krokmi vlády, zamestnanci môžu prísť o benefity aj časť ochrany
Podľa odborárov sa vláda chystá rokovať o týchto opatreniach bez predošlého prerokovania so sociálnymi partnermi. Predstavenstvo
Predstavenstvo Konfederácia odborových zväzov (KOZ) kritizuje vládu za to, akým spôsobom pripravuje a ohlasuje takzvané prorastové opatrenia. Podľa odborárov sa vláda chystá rokovať o týchto opatreniach bez predošlého prerokovania so sociálnymi partnermi.
Hoci vláda pripravované prorastové opatrenia zatiaľ verejne nepredstavila, na základe informácií, ktoré prenikli na verejnosť, by podľa KOZ niektoré mohli mať priamy a negatívny dopad na zamestnancov a ich rodiny. Odborári preto žiadajú prerokovať prorastové opatrenia na Hospodárskej a sociálnej rade SR ešte pred ich posunutím do ďalšieho legislatívneho procesu. Informovala o tom hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.
Odborárov znepokojilo rokovanie vlády
„Predstavenstvo KOZ SR rázne odmieta presadzovanie akýchkoľvek opatrení bez predchádzajúceho dialógu, bez dohody a bez rešpektu voči odborom a zavedeným pravidlám. Sme svedkami nebezpečného precedensu, kedy sa opätovne ignoruje dobrá legislatívna prax a namiesto transparentného a predvídateľného procesu sa dôležité reformy prijímajú na poslednú chvíľu na základe úzkych politických dohôd, bez prerokovania s relevantnými aktérmi,“ upozornili odborári.
KOZ znepokojilo avizované prerokovanie prorastových opatrení na najbližšom rokovaní vlády. „Tento krok prichádza napriek tomu, že sám minister práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR verejne avizoval ich riadne prerokovanie na mimoriadnom plenárnom zasadnutí tripartity,“ prízvukovali odborári.
Výhrady majú k rekreačným príspevkom
Informácie o opatreniach vlády, ktoré sa zatiaľ dostali na verejnosť, podľa KOZ ohrozujú zamestnanecké prostredie. Znepokojili ich prípadne zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, ale aj avizované zrušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov. „V týchto návrhoch zásadne odmietame vidieť akýkoľvek deklarovaný „prorastový“ potenciál. Znižovanie sociálnych štandardov a ochrany zamestnancov rozvoj ekonomiky neprinesie , len prenesie ďalšie finančné a zdravotné bremeno na plecia samotných pracujúcich,“ skonštatovala KOZ.
Odmietajú pritom akékoľvek snahy o zrušenie alebo oslabenie inštitútu minimálnych mzdových nárokov, ktoré upravuje Zákonník práce. „Prípadné zrušenie minimálnych mzdových nárokov považujeme za neprípustný a devastačný zásah do sociálnych práv pracujúcich na Slovensku. Tento krok by v praxi znamenal plošné devalvovanie hodnoty kvalifikovanej práce, prepad životnej úrovne státisícov zamestnancov a deštrukciu doterajšieho mzdového systému,“ upozornili odborári.
Odborári vyzývajú vládu na dialóg
Dodali, že KOZ odmieta aj akékoľvek opatrenia, ktoré budú prenášať najväčšie bremeno na plecia pracujúcich, ako aj tie, ktoré budú mať negatívny dopad na ich životnú úroveň. Prízvukovali, že ak majú byť vládne opatrenia skutočne prorastové a úspešné, musia znižovať negatívne spoločenské vplyvy a nie prehlbovať neistotu a znižovať kvalitu života ľudí, ktorí tvoria hodnoty tejto krajiny.
„Význam sociálneho partnerstva je alfou a omegou pre zachovanie spoločenskej, ekonomickej a sociálnej stability. Preto žiadame vládu SR, aby upustila od unáhleného schvaľovania neprerokovaných materiálov so sociálnymi partnermi a predložila kompletné opatrenia vrátane kvantifikácie dopadov na riadne prerokovanie na mimoriadnom plenárnom zasadnutí tripartity“ uviedla KOZ s tým, že sú pripravení na konštruktívny dialóg.
Zdroj: SITA.sk - Odborári varujú pred krokmi vlády, zamestnanci môžu prísť o benefity aj časť ochrany © SITA Všetky práva vyhradené.
