Trnavčan na diaľku prišiel o tisíce eur, uveril falošnej pomoci „Microsoftu“ pred hackermi

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Až osem rokov väzenia hrozí mužovi a žene, ktorí 51-ročného Trnavčana telefonicky presvedčili, aby si pod zámienkou ochrany pred hackerským útokom nainštaloval rôzne aplikácie, cez ktoré sa dostali do jeho počítača. Keď postupoval podľa ich inštrukcií, prišiel o viac ako 3 200 eur.Dvojica sa pokúsila ešte o jeden prevod peňazí, ten už nebol úspešný. Ak by sa im podaril, Trnavčan by prišiel o viac ako 17-tisíc eur.„Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty spáchaného spolupáchateľstvom. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody až na osem rokov,“ informovala hovorkyňa trnavskej polície Zlatica Antalová. Polícia vyzýva ľudí, aby v žiadnom prípade neposkytovali cudzím osobám údaje o svojich platobných kartách a internetbankingu, a nedávali im prístup do svojho počítača alebo mobilného telefónu.V tomto prípade sa muž a žena svojej obeti predstavili ako zástupcovia spoločnosti Microsoft, ktorí ho mali ochrániť pred hackerským útokom. Podvodníci tentokrát volali z týchto čísiel: +421 903 430 586, +421 958 459 198, +421 969 824 549 a +421 994 241 067.