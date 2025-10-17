Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. októbra 2025

Triatlonistka Dunajská vybojovala bronz na MS medzi juniorkami



Devätnásťročná Slovenka patrila vo všetkých troch disciplínach - plávanie, beh, cyklistika - medzi najrýchlejšie pretekárky.



Zdieľať
Triatlonistka Dunajská vybojovala bronz na MS medzi juniorkami

Slovenská triatlonistka Diana Dunajská vybojovala na majstrovstvách sveta v austrálskom Wollongongu bronz medzi juniorkami. Zlato získala Francúzka Lea Houartová.


Devätnásťročná Slovenka patrila vo všetkých troch disciplínach - plávanie, beh, cyklistika - medzi najrýchlejšie pretekárky a do cieľa prišla s časom 1:04:53 h. Pódiové umiestnenie vybojovala aj napriek 10-sekundovej penalizácii po plávaní ako dôsledok zmeškania povinnej porady. Na víťaznú Houartovú napokon stratila jednu minútu a 11 sekúnd. Ide o historicky druhú slovenskú medailu z majstrovstiev sveta, pred rokom získala Zuzana Michaličková striebro v kategórii do 23 rokov.

Medzi juniormi sa zo Slovákov predstavil Alex Mandák, ktorého klasifikovali na 43. priečke. Zvíťazil Francúz Tristan Douche.

MS v triatlone - výsledky:

juniorky: 1. Lea Houartová (Fr.) 1:03:40 h, 2. Fanni Szalaiová (Maď.) +36 s, 3. Diana DUNAJSKÁ (SR) +1:16

juniori: 1. Tristan Douche (Fr.) 55:41 min., 2. Alex Robin (V. Brit.) +5 s, 3. Ignacio Flores Arana (Čile) +8, ..., 43. Alex MANDÁK (SR) +4:56


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Tatarov gól Zugu nestačil k výhre v LM, Mudrák má asistenciu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 