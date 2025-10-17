|
Piatok 17.10.2025
Meniny má Hedviga
|Úvodná strana
Archív správ
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
17. októbra 2025
Triatlonistka Dunajská vybojovala bronz na MS medzi juniorkami
Devätnásťročná Slovenka patrila vo všetkých troch disciplínach - plávanie, beh, cyklistika - medzi najrýchlejšie pretekárky.
Slovenská triatlonistka Diana Dunajská vybojovala na majstrovstvách sveta v austrálskom Wollongongu bronz medzi juniorkami. Zlato získala Francúzka Lea Houartová.
Devätnásťročná Slovenka patrila vo všetkých troch disciplínach - plávanie, beh, cyklistika - medzi najrýchlejšie pretekárky a do cieľa prišla s časom 1:04:53 h. Pódiové umiestnenie vybojovala aj napriek 10-sekundovej penalizácii po plávaní ako dôsledok zmeškania povinnej porady. Na víťaznú Houartovú napokon stratila jednu minútu a 11 sekúnd. Ide o historicky druhú slovenskú medailu z majstrovstiev sveta, pred rokom získala Zuzana Michaličková striebro v kategórii do 23 rokov.
Medzi juniormi sa zo Slovákov predstavil Alex Mandák, ktorého klasifikovali na 43. priečke. Zvíťazil Francúz Tristan Douche.
MS v triatlone - výsledky:
juniorky: 1. Lea Houartová (Fr.) 1:03:40 h, 2. Fanni Szalaiová (Maď.) +36 s, 3. Diana DUNAJSKÁ (SR) +1:16
juniori: 1. Tristan Douche (Fr.) 55:41 min., 2. Alex Robin (V. Brit.) +5 s, 3. Ignacio Flores Arana (Čile) +8, ..., 43. Alex MANDÁK (SR) +4:56
