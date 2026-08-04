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04. augusta 2026
Ukrajinci s dočasným útočiskom musia pri žiadosti o pobyt postupovať podľa nových pravidiel
Už od 15. júla môžu požiadať o zjednodušený prechod z dočasného útočiska na prechodný pobyt. Policajný zbor ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Už od 15. júla môžu požiadať o zjednodušený prechod z dočasného útočiska na prechodný pobyt.
Policajný zbor upozorňuje občanov Ukrajiny, ktorí využívajú dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, že od 15. júla už môžu požiadať o zjednodušený prechod z dočasného útočiska na prechodný pobyt podľa nového ustanovenia zákona o pobyte cudzincov. Ako polícia informovala, na vybavenie tejto životnej situácie je potrebné objednať sa prostredníctvom rezervačného systému Ministerstva vnútra SR.
„Pri rezervácii termínu je potrebné zvoliť okruh životnej situácie ,dočasné útočisko' a následne životnú situáciu ,žiadosť o vydanie dokladu dočasné útočisko/prechod z dočasného útočiska na pobyt'. Termín je možné rezervovať najviac 21 dní vopred,“ zdôraznila polícia.
Policajný zbor zároveň upozorňuje, že žiadosti o prechod z dočasného útočiska na pobyt nebude možné vybaviť, ak sa žiadateľ objedná na inú životnú situáciu. „Z dôvodu efektívneho vybavenia žiadostí preto odporúčame venovať zvýšenú pozornosť výberu správnej služby v rezervačnom systéme,“ uviedla polícia. Doplnila, že cieľom uvedenej zmeny je zabezpečiť plynulé a efektívne vybavovanie žiadostí a predísť zbytočným komplikáciám pri návšteve pracovísk oddelení cudzineckej polície.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci s dočasným útočiskom musia pri žiadosti o pobyt postupovať podľa nových pravidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajný zbor upozorňuje občanov Ukrajiny, ktorí využívajú dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, že od 15. júla už môžu požiadať o zjednodušený prechod z dočasného útočiska na prechodný pobyt podľa nového ustanovenia zákona o pobyte cudzincov. Ako polícia informovala, na vybavenie tejto životnej situácie je potrebné objednať sa prostredníctvom rezervačného systému Ministerstva vnútra SR.
„Pri rezervácii termínu je potrebné zvoliť okruh životnej situácie ,dočasné útočisko' a následne životnú situáciu ,žiadosť o vydanie dokladu dočasné útočisko/prechod z dočasného útočiska na pobyt'. Termín je možné rezervovať najviac 21 dní vopred,“ zdôraznila polícia.
Policajný zbor zároveň upozorňuje, že žiadosti o prechod z dočasného útočiska na pobyt nebude možné vybaviť, ak sa žiadateľ objedná na inú životnú situáciu. „Z dôvodu efektívneho vybavenia žiadostí preto odporúčame venovať zvýšenú pozornosť výberu správnej služby v rezervačnom systéme,“ uviedla polícia. Doplnila, že cieľom uvedenej zmeny je zabezpečiť plynulé a efektívne vybavovanie žiadostí a predísť zbytočným komplikáciám pri návšteve pracovísk oddelení cudzineckej polície.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci s dočasným útočiskom musia pri žiadosti o pobyt postupovať podľa nových pravidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
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