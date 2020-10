Taliansko pritvrdzuje v boji proti šíreniu koronavírusu, nové opatrenia potrvajú aspoň mesiac

Zatvoria aj lyžiarske strediská

Školy zostanú otvorené

25.10.2020 - Taliansko prinajmenšom na mesiac prijíma nové reštrikcie, aby bojovalo proti rastu počtu prípadov koronavírusu. Dekrét o nových opatreniach podpísal premiér Giuseppe Conte v nedeľu s platnosťou od pondelka prinajmenšom do 24. novembra.Obyvatelia krajiny, okrem detí vo veku do 6 rokov, budú musieť nosiť rúška aj v exteriéri, zatvoria sa telocvične, plavárne a kiná.Kaviarne a reštaurácie budú môcť byť otvorené iba do 18-tej hodiny. Lyžiarske strediská budú zatvorené.Základné a stredné školy zostanú otvorené, ale 75 percent študentov stredných škôl musí mať dištančné vzdelávanie.Celkový počet prípadov koronavírusu od začiatku pandémie v Taliansku v sobotu prekročil hranicu pol milióna. Denný počet nových infekcií v posledných dvoch dňoch bol takmer na úrovni 20-tisíc.