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 24hod.sk    Zo zahraničia

22. júna 2026

Španielsky exminister Ábalos dostal 24 rokov väzenia za korupciu, tlak na premiéra Sáncheza rastie


Tagy: korupčný škandál Španielska vláda Španielsky premiér trest odňatia slobody Verejné obstarávanie

Odsúdenie niekdajšieho blízkeho spolupracovníka premiéra prichádza v čase ďalších vyšetrovaní jeho manželky a brata. Španielsky najvyšší súd v pondelok odsúdil ...



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belgium_eu_summit_14343 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Odsúdenie niekdajšieho blízkeho spolupracovníka premiéra prichádza v čase ďalších vyšetrovaní jeho manželky a brata.

Španielsky najvyšší súd v pondelok odsúdil bývalého ministra dopravy Josého Luisa Ábalosa na 24 rokov väzenia za korupciu v kauze verejných obstarávaní na zdravotnícky materiál počas pandémie ochorenia COVID-19.


Rozhodnutie predstavuje ďalší úder pre menšinovú vládu premiéra Pedra Sáncheza, ktorú v posledných mesiacoch sprevádza séria korupčných škandálov.



Poradca dostal 19 rokov


Súd uznal Ábalosa za vinného z členstva v zločineckej organizácii, korupcie, sprenevery verejných prostriedkov a zneužitia vplyvu.


Jeho bývalý poradca Koldo García dostal 19 rokov väzenia. Obaja podľa prokuratúry prijímali provízie za prideľovanie verejných zákaziek v hodnote miliónov eur.



Podnikateľ vyviazol s podmienkou


Podnikateľ Víctor de Aldama, ktorý sa na schéme podieľal a počas vyšetrovania spolupracoval s úradmi, dostal trest štyri a pol roka väzenia. Výkon trestu mu však súd podmienečne odložil.


Počas procesu de Aldama tvrdil, že na čele korupčnej siete stál premiér Pedro Sánchez a že z nelegálne získaných peňazí profitovala aj vládna Socialistická strana. Sánchez tieto obvinenia opakovane odmietol.


„Pedro Sánchez stál na čele tejto zločineckej siete,“ vyhlásil počas procesu de Aldama.



Aj premiérova manželka


Prípad je o to citlivejší, že Ábalos patril k najbližším premiérovým spolupracovníkom a výrazne sa podieľal na jeho nástupe k moci v roku 2018. Sánchez vtedy sľuboval očistu španielskej politiky od korupcie.


Tlak na vládu zvyšujú aj ďalšie vyšetrovania. Súd cez víkend rozhodol, že premiérova manželka Begoňa Gómezová sa bude za obvinenia z korupcie zodpovedať pred porotou a zároveň jej zakázal vycestovať zo Španielska.


Vyšetrovaný je aj premiérov brat David Sánchez. Minister spravodlivosti Félix Bolaňos však prípad proti Gómezovej označil za neopodstatnený. „Mal byť zastavený už od prvého dňa,“ povedal.




Zdroj: SITA.sk - Španielsky exminister Ábalos dostal 24 rokov väzenia za korupciu, tlak na premiéra Sáncheza rastie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: korupčný škandál Španielska vláda Španielsky premiér trest odňatia slobody Verejné obstarávanie
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