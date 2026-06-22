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22. júna 2026
Ministerstvo práce sprísni pravidlá pri záškoláctve, náhradnej starostlivosti aj dávkach pre cudzincov – VIDEO
Tagy: Cudzinci Legislatíva náhradná starostlivosť o dieťa Prídavky na deti Príspevok na dieťa Sociálne dávky Zákony Záškoláctvo
Účinnosť by nová legislatíva mala nadobudnúť na začiatku budúceho roka. Ministerstvo práce, ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Účinnosť by nová legislatíva mala nadobudnúť na začiatku budúceho roka.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predkladá do legislatívneho procesu balík zákonov, ktoré majú riešiť záškoláctvo či zneužívanie náhradnej starostlivosti. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že po pripomienkovom konaní plánuje balík zákonov koncom augusta predložiť vláde a na jeseň by mal ísť do parlamentu.
„V tomto balíku zákonov ideme riešiť tri témy – záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín,“ priblížil minister Tomáš. Doplnil, že účinnosť by nová legislatíva mala nadobudnúť na začiatku budúceho roka.
Prvá časť legislatívnych úprav rieši záškoláctvo. Už dnes podľa ministra práce platí, že ak dieťa riadne nechodí do školy, tak sa prídavok na dieťa posiela namiesto rodičov takzvanému osobitnému príjemcovi, ktorým je najčastejšie obec.
„My tento mechanizmus rozširujeme ešte o druhú fázu a bude to znamenať, že ak nepríde k náprave a dieťa ani počas toho obdobia, keď prídavok na dieťa dostáva osobitný príjemca a nie ten nezodpovedný rodič, tak v takomto prípade na ďalšie tri mesiace odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom,“ zhrnul Tomáš. Doplnil, že odoberať budú prídavok dovtedy, kým nedôjde k náprave.
Rezort bude môcť siahnuť rodičom na prídavky nielen v prípade záškoláctva, ale aj keď dieťa nenastúpi do školy alebo do povinného ročníka materskej školy, v prípade opakovaných priestupkov v škole, ale aj pri nespolupráci rodiča so školou.
Rezort práce zároveň podľa ministra Tomáša pripravuje aj motivačné opatrenia. Spomenul, že už rozšírili nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa v rámci poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi aj na škôlkarov či študentov stredných a vysokých škôl. Zvýšiť tiež plánujú dotáciu na školské pomôcky, ktoré môžu na deti z nízkopríjmových domácnosti dostať zriaďovatelia škôl alebo priamo školy.
V pripravovanej legislatíve si ministerstvo práce plánuje posvietiť aj na zneužívanie náhradnej starostlivosti. Ako priblížil minister práce, sprísnia sa kontroly náhradnej starostlivosti. Ak orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately zistia, že náhradná starostlivosť je fiktívna, podajú podnet na súd na jej zrušenie. V prípade zneužívania náhradnej starostlivosti bude môcť rezort siahnuť aj na príspevky, ktoré s tým súvisia.
„Nespochybňujeme náhradnú starostlivosť, tá je dobrá. Je lepšie, keď je dieťa v náhradnej starostlivosti, ako v centre pre deti a rodiny, alebo ak chcete, v detských domovoch, ale nie je možné, aby náhradná starostlivosť neplnila svoj účel a aby si niekto z tej náhradnej starostlivosti robil zárobkovú činnosť,“ spresnil Tomáš.
V rámci legislatívnych zmien plánuje rezort personálne posilniť aj orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. „Jedným z hlavných problémov je, že čelia obrovskému náporu a agende a my ideme týmto zákonom nastaviť takzvaný personálny štandard. Našim cieľom je, aby orgány sociálnoprávnej ochrany a kurately mali toľko zamestnancov, aby stíhali a zvládali túto agendu,“ priblížil minister Tomáš.
Pripravovaný balík zákonov má upraviť aj vyplácanie detských príspevkov cudzincom z tretích krajín. Minister práce vysvetlil, že prídavky posielajú aj na deti pracovníkov z tretích krajín, ktoré na Slovensku ani nežijú. Ročne to stojí približne 24 miliónov eur.
„Ak dieťa cudzincov z tretích krajín nemá trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska, tak mu nebude vyplácaný prídavok na dieťa ani rodičovský príspevok,“ spresnil pripravované zmeny minister Tomáš. Doplnil, že tento krok bude platiť vtedy, ak vyplácanie príspevok neupravuje bilaterálna zmluva s treťou krajinou.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo práce sprísni pravidlá pri záškoláctve, náhradnej starostlivosti aj dávkach pre cudzincov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predkladá do legislatívneho procesu balík zákonov, ktoré majú riešiť záškoláctvo či zneužívanie náhradnej starostlivosti. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že po pripomienkovom konaní plánuje balík zákonov koncom augusta predložiť vláde a na jeseň by mal ísť do parlamentu.
Účinnosť legislatívy od budúceho roka
„V tomto balíku zákonov ideme riešiť tri témy – záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín,“ priblížil minister Tomáš. Doplnil, že účinnosť by nová legislatíva mala nadobudnúť na začiatku budúceho roka.
Prvá časť legislatívnych úprav rieši záškoláctvo. Už dnes podľa ministra práce platí, že ak dieťa riadne nechodí do školy, tak sa prídavok na dieťa posiela namiesto rodičov takzvanému osobitnému príjemcovi, ktorým je najčastejšie obec.
„My tento mechanizmus rozširujeme ešte o druhú fázu a bude to znamenať, že ak nepríde k náprave a dieťa ani počas toho obdobia, keď prídavok na dieťa dostáva osobitný príjemca a nie ten nezodpovedný rodič, tak v takomto prípade na ďalšie tri mesiace odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom,“ zhrnul Tomáš. Doplnil, že odoberať budú prídavok dovtedy, kým nedôjde k náprave.
Siahnutie na prídavky
Rezort bude môcť siahnuť rodičom na prídavky nielen v prípade záškoláctva, ale aj keď dieťa nenastúpi do školy alebo do povinného ročníka materskej školy, v prípade opakovaných priestupkov v škole, ale aj pri nespolupráci rodiča so školou.
Rezort práce zároveň podľa ministra Tomáša pripravuje aj motivačné opatrenia. Spomenul, že už rozšírili nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa v rámci poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi aj na škôlkarov či študentov stredných a vysokých škôl. Zvýšiť tiež plánujú dotáciu na školské pomôcky, ktoré môžu na deti z nízkopríjmových domácnosti dostať zriaďovatelia škôl alebo priamo školy.
Zneužívanie náhradnej starostlivosti
V pripravovanej legislatíve si ministerstvo práce plánuje posvietiť aj na zneužívanie náhradnej starostlivosti. Ako priblížil minister práce, sprísnia sa kontroly náhradnej starostlivosti. Ak orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately zistia, že náhradná starostlivosť je fiktívna, podajú podnet na súd na jej zrušenie. V prípade zneužívania náhradnej starostlivosti bude môcť rezort siahnuť aj na príspevky, ktoré s tým súvisia.
„Nespochybňujeme náhradnú starostlivosť, tá je dobrá. Je lepšie, keď je dieťa v náhradnej starostlivosti, ako v centre pre deti a rodiny, alebo ak chcete, v detských domovoch, ale nie je možné, aby náhradná starostlivosť neplnila svoj účel a aby si niekto z tej náhradnej starostlivosti robil zárobkovú činnosť,“ spresnil Tomáš.
V rámci legislatívnych zmien plánuje rezort personálne posilniť aj orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. „Jedným z hlavných problémov je, že čelia obrovskému náporu a agende a my ideme týmto zákonom nastaviť takzvaný personálny štandard. Našim cieľom je, aby orgány sociálnoprávnej ochrany a kurately mali toľko zamestnancov, aby stíhali a zvládali túto agendu,“ priblížil minister Tomáš.
Príspevky cudzincom z tretích krajín
Pripravovaný balík zákonov má upraviť aj vyplácanie detských príspevkov cudzincom z tretích krajín. Minister práce vysvetlil, že prídavky posielajú aj na deti pracovníkov z tretích krajín, ktoré na Slovensku ani nežijú. Ročne to stojí približne 24 miliónov eur.
„Ak dieťa cudzincov z tretích krajín nemá trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska, tak mu nebude vyplácaný prídavok na dieťa ani rodičovský príspevok,“ spresnil pripravované zmeny minister Tomáš. Doplnil, že tento krok bude platiť vtedy, ak vyplácanie príspevok neupravuje bilaterálna zmluva s treťou krajinou.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo práce sprísni pravidlá pri záškoláctve, náhradnej starostlivosti aj dávkach pre cudzincov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cudzinci Legislatíva náhradná starostlivosť o dieťa Prídavky na deti Príspevok na dieťa Sociálne dávky Zákony Záškoláctvo
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