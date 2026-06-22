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22. júna 2026

Vyšetrovanie tragickej zrážky lodí odhalilo vážne technické problémy. Katamaránu vraj nefungoval radar


Tagy: Českí turisti Dovolenka v Chorvátsku Obete Zrážka lodí

K nehode došlo minulú nedeľu medzi ostrovmi Brač a Šolta neďaleko ostrovčeka Mrduja. Vyšetrovanie tragickej zrážky katamaránu a plachetnice v centrálnej časti Jadranu, pri ktorej zahynuli štyria ...



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gettyimages 1452847199 676x446 22.6.2026 (SITA.sk) - K nehode došlo minulú nedeľu medzi ostrovmi Brač a Šolta neďaleko ostrovčeka Mrduja.


Vyšetrovanie tragickej zrážky katamaránu a plachetnice v centrálnej časti Jadranu, pri ktorej zahynuli štyria českí občania, prinieslo nové zistenia o stave navigačných systémov na palube osobného katamaránu Krilo Eclipse. Podľa informácií chorvátskych médií v čase nehody nefungoval radar ani systém upozorňujúci na riziko zrážky a nefunkčný mal byť aj gyrokompas.

K nehode došlo minulú nedeľu medzi ostrovmi Brač a Šolta neďaleko ostrovčeka Mrduja. Katamarán s 118 cestujúcimi a siedmimi členmi posádky narazil do francúzskej plachetnice Beneteau Oceanis 56.1, na ktorej sa nachádzalo osem českých občanov. Plachetnica sa po náraze potopila a štyria ľudia prišli o život.

Chorvátska polícia už v súvislosti s nehodou zadržala 33-ročného člena posádky katamaránu. Podľa miestnych médií ide o prvého dôstojníka, ktorý sa v čase zrážky nachádzal na veliteľskom mostíku spolu s kormidelníkom. Kapitán lode tam údajne prítomný nebol.

Vyšetrovatelia ho podozrievajú z ohrozenia bezpečnosti námornej dopravy s následkom smrti viacerých osôb. Podľa doterajších zistení sa katamarán nepohyboval bezpečnou rýchlosťou vzhľadom na hustotu premávky a veľký počet plavidiel v oblasti, a nevšimol si plachetnicu prichádzajúcu z pravej strany. Chorvátske médiá uvádzajú, že loď mohla v čase kolízie plávať rýchlosťou najmenej 32 uzlov (asi 60 km/h).

Už skôr sa objavili informácie, že v rozhodujúcej chvíli neriadil plachetnicu jej kapitán, ale jeden z pasažierov, ktorý pri nehode zahynul. Chorvátske médiá zároveň uviedli, že plavidlo malo všetky potrebné dokumenty a kapitán spĺňal požadované podmienky.

Vyšetrovanie pokračuje. Odborníci pripravujú rozsiahly znalecký posudok z oblasti námornej dopravy a úrady naďalej čakajú aj na výsledky toxikologických testov prvého dôstojníka, kapitána katamaránu a skippera plachetnice, ktorý zrážku prežil.

Vyzdvihnutie vraku plachetnice sa zatiaľ nezačalo. Loď leží v hĺbke viac ako 50 metrov, čo podľa chorvátskych úradov robí zo zásahu technicky mimoriadne náročnú operáciu.


Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovanie tragickej zrážky lodí odhalilo vážne technické problémy. Katamaránu vraj nefungoval radar © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Českí turisti Dovolenka v Chorvátsku Obete Zrážka lodí
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