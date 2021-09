Vytýčili pojednávanie s vydavateľom časopisu Zem a Vek, Rostas sa postaví pred súd v októbri

Citácie mŕtvych osobností

Výzvy k nenávisti odmieta

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na 26. októbra verejné zasadnutie vo veci vydavateľa a šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota R. Toho samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uznal ešte v decembri 2019 za vinného z trestného činu hanobenia národa a šírenia extrémistických materiálov a uložil mu pokutu vo výške štyritisíc eur.Pokiaľ by finančný trest nezaplatil, náhradným trestom by boli tri mesiace väzenia. Obžalovaný aj prokurátor sa voči verdiktu na mieste odvolali.Vydavateľ a šéf časopisu Zem a Vek čelil obžalobe pre šírenie extrémistických materiálov, hanobenie národa a podnecovanie rasovej nenávisti.V článku Klin Židov medzi Slovanmi z mája 2017 Tibor Eliot R. uvádzal citácie na adresu Židov, ktoré pripisuje historickým osobnostiam ako Matej Bel, Andrej Kmeť, Jozef Miloslav Hurban alebo Svetozár Hurban Vajanský.„To, čo nájdeme v historických spisoch od najväčších slovenských dejateľov, by si dnes bez sociálnej a mediálnej smrti nemohol dovoliť napísať nikto. Ba dokonca zákony, ktorým sme dovolili, aby nad nami vládli, by nás priviedli až k samotnému vylúčeniu zo spoločnosti,“ napísal napríklad v článku.Pred súdom deklaroval obžalovaný svoju nevinu s tým, že pri opísaní článku využil exaktné citácie historických osobností. Zdôraznil tiež, že v článku vyzýval k solidarite a vzájomnosti národov a odmietol akékoľvek výzvy k nenávisti.