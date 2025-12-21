Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. decembra 2025

Špecializovaný trestný súd má podľa Kaliňáka vážne nedostatky, jemu osobne by vraj vôbec nechýbal


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Politika 24

Špecializovaný trestný súd si určite zaslúži nejaké zmeny, konkrétne vytvorenie kontrolných mechanizmov, ktoré by zabránili zneužívaniu práva. V



67b5c34a2fc17057778821 676x451 21.12.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd si určite zaslúži nejaké zmeny, konkrétne vytvorenie kontrolných mechanizmov, ktoré by zabránili zneužívaniu práva. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister obrany Róbert Kaliňák (Smer-SD) s poukazom na fakt, že sudkyňa ŠTS Pamela Záleská bola v disciplinárnom procese uznaná za vinnú z prieťahov. Kaliňák v tejto súvislosti zdôraznil, že Záleská nepripúšťa dôkazy v prospech obžalovaných a snaží sa vždy držať stanu prokuratúre.


„To je podľa mňa neakceptovateľné, na to špecializovaný súd nebol vytvorený," skonštatoval minister s tým, že na zmenách sa podľa neho už pracuje. „V zásade by sa vytvoril klasický štadardný odvolací proces proti niektorým svojvoľným konaniam," vysvetlil Kaliňák.

Minister zároveň vyhlásil, že jemu osobne by ŠTS v rámci justičného systému nechýbal. „Myslím si, že na krajských súdoch je dostatok odborníkov, ktorí sú toto schopní riešiť," dodal minister obrany.


Zdroj: SITA.sk - Špecializovaný trestný súd má podľa Kaliňáka vážne nedostatky, jemu osobne by vraj vôbec nechýbal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Politika 24
nasledujúci článok >>
Bombic je podľa Kaliňáka stíhaný za propagáciu knihy, nie za násilie
<< predchádzajúci článok
Ako vytvoriť z obývacej izby funkčné a zároveň útulné útočisko?

