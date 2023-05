Speváčka Beáta Dubasová má 60 rokov

Charizmatická, stále usmiata a vždy dobre naladená je speváčka Beáta Dubasová. Od jej vstupu na hudobnú scénu uplynuli už štyri desiatky rokov. Podľa výzoru patrí stále medzi odrastených tínedžerov, pritom v nedeľu 14. mája bude mať 60 rokov.



Beáta Dubasová sa narodila 14. mája 1963 v Stropkove. Mala len sedem rokov, keď spievala na mestských slávnostiach. Na základnej škole absolvovala prvé spevácke súťaže. Keď mala deväť, dostala s bratom prvú gitaru. Aj prvé spevácke kroky skúsila s bratovou skupinou. Mala 15 rokov, spievala piesne od Suzie Quatro a veľmi sa jej to páčilo.



Vyštudovala Strednú odevnú školu v Prešove. Tu spievala so školskou skupinou Piknik. Jej snom bolo spievať, ale mama rozhodla, že remeslo v ruke musí mať a spievať môže aj popri škole či práci. Súhlasila, lebo módu mala tiež rada.



Po maturite v roku 1982 odišla do Bratislavy. V tom istom roku absolvovala spevácku súťaž Košický zlatý poklad, získala druhé miesto a cenu divákov. Spoluprácu jej ponúkli Pavol Danišovič a Ľuboš Zeman, redaktori Slovenského rozhlasu, ktorí boli členmi poroty.



Od roku 1984 vystupovala so skupinou Kamene. Pesničky jej skladali Vašo Patejdl, Pavol Danišovič a textár Roman Spišiak. Prvým hitom bola skladba Účesy z roku 1985. Rok nato súťažila s piesňou Rozmarný na Bratislavskej lýre. V roku 1987 vydala prvú LP platňu Beáta, na ktorej boli hity Prvý a posledný, Dievča z reklamy.



"Mala som veľké šťastie na autorov, v roku 1985 odišiel Vašo Patejdl od Elánu a bol plný nápadov, ktoré dal mne na moju prvú LP platňu. Je na nej veľa hitov, Dievča z reklamy, Sme také aké sme, vlastne celá platňa je jeden hit za druhým. Tak isto na ďalších platniach so mnou spolupracoval. Nikdy som sa za ničím nepechorila, mojim cieľom bolo spievať ľuďom pre radosť, to vlastne robím doteraz," uviedla pre TASR.



Ešte v roku 1987 spievala aj na albume pre deti Peter, Vašo a Beáta deťom. V roku 1988 jej vyšiel druhý album Úschovňa pohľadov a v roku 1990 tretí Za dverami mojej izby.



V roku 1989 nahrala s Vašom Patejdlom duet Muzikantské byty, s ktorým vystúpili na festivale Bratislavská lýra. V spolupráci s Patejdlom vydala v roku 1993 Modrý album.



Producentom jej ďalšieho albumu 7 dní bol v roku 2000 gitarista Juraj Burian, v roku 2001 vydala kompiláciu Beáta / To najlepšie. V roku 2006 vyšiel album Ako chutí ráno a v septembri 2007 kompilačný album hitov Best Of.



V edícii Opus 100 vyšli v máji 2010 prvé dva albumy Beáta a Úschovňa pohľadov. V roku 2015 vydala singel Som. V októbri 2020 vyšla kompilácia Najväčšie hity 1985 – 2020, ktorá ponúka 40 skladieb z uvedeného obdobia. Beáta vystupuje sólovo alebo so skupinou Panama Bruna Oravca.



V marci 2023 predstavila novú skladbu Pierko pravdy. Fanúšik ju nájde aj na novej vinylovej výberovke Vráť mi tie hviezdy (XII. Najväčších hitov), ktorú speváčke pripravilo k jubileu vydavateľstvo Opus.

Jubilantka Beáta Dubasová: Keď prídem na pódium, som šťastná



Beáta Dubasová patrí už dlhé roky medzi popredné osobnosti slovenskej hudobnej scény. Nechce sa veriť, že táto sympatická speváčka je na scéne už viac ako 40 rokov. Rodáčka zo Stropkova (*14. mája 1963) oslávi práve dnes 60. narodeniny. Od vydavateľstva Opus dostala darček v podobe vinylovej kompilácie Vráť mi tie hviezdy XII. najväčších hitov.







-Spevácku dráhu ste začínali v roku 1982 v Košiciach.-







Dá sa povedať, že Košický zlatý poklad považujem za začiatok svojej kariéry. V tom čase tam boli v porote Ľuboš Zeman a Pavol Danišovič, obidvaja hudobní redaktori zo Slovenského rozhlasu. Získala som tam druhé miesto a cenu diváka. Zoznámila som sa s nimi, už som žila v Bratislave a konečne som spoznala nejakých ľudí, ktorí mi mohli trocha pomôcť. Pracovala som v Zornici, robila som kontrolórku. Spievala som v rekreačnom zariadení oproti PKO. Chcela som byť speváčka, ale nevedela som sa rozhodnúť. Toto bol veľký posun pre mňa.

-Na Košickom zlatom poklade ste súťažila s pesničkou Cesta domov.-







Zatelefonovala mi Magda Medveďová do Zornice, že sa robí súťaž v Košiciach - Košický zlatý poklad - a má predstavu, že by som ju mohla ja zaspievať. Videla ma predtým na nejakej amatérskej súťaži v Prešove, že má pesničku. Hudbu robila ona, text Štefan Moyzes. Ja som to prijala, prišla som do Košíc, nahrala svoju prvú skladbu. Trvalo to štyri hodiny, bolo to moje najdlhšie nahrávanie. Myslela som si, že tú pesničku ovládam, to sa ti doma zdá. Až vtedy som pochopila, aké náročné je nahrávanie.







-Na prvé úspechy ste si musela počkať do roku 1985, boli to hity Účesy a Maznáčik.-







Áno, bolo to v priebehu pár mesiacov. V televíznej súťaži 5 x P (Päť pekných pesničiek pre potešenie) a potom v relácii Triangel, tam tie pesničky zaujali. Robili sa na nich prvé televízne klipy, ktoré prišli do módy. To tým pesničkám pomohlo.







-Po prvých hitoch prišla aj prvá LP platňa s názvom Beáta.-







Na základe úspechu pesničiek Účesy a Maznáčik sme dostali ponuku z Opusu nahrať moju prvú LP platňu. Prizvali sme Vaša Patejdla. Bolo to riadenie osudu, lebo Vašo vtedy odišiel z Elánu, bol doma, tak sme sa stretli a spolu s Pavlom Danišovičom a Romanom Spišiakom sme urobili prvú platňu. Na nej boli hity ako Sme také, aké sme, Dievča z reklamy či Prvý a posledný. To ma vystrelilo hore, založili sme kapelu Kamene a začali koncertovať. V roku 1985 som dostala štatút slobodného umelca, od tej doby som na voľnej nohe, celý život sa o seba starám sama.







-Čo si želáte k narodeninám?-







Želám si len zdravie. Trikrát som chytila covid, napadol mi pľúca a čiastočne aj sluch, dosť ťažko som sa z toho dostávala. Tie dva roky nám zobrali trocha zo zdravia. Preto si nič iné neželám, všetko ostatné mám. Keď prídem na pódium, som šťastná.