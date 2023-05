Pohoda 2023 bude dlhšia o jeden deň a prinesie viacero unikátnych umeleckých projektov

Pohoda ale každoročne prináša aj mnoho projektov, ktoré nemôžete zažiť nikde inde. V tomto roku pôjde o prvé slovenské prevedenie legendárnej Plantasie, nové diela z Ukrajiny, ale aj o vizuálne dielo Andráša Cséfalvaya vytvorené špeciálne pre Pohodu. Novinky festival Pohoda oznámil v rámci Pohoda dňa_FM, ktorý sa konal v Rádiu_FM a v štúdiách Slovenského rozhlasu.



Svetová premiéra troch nových ukrajinských diel v podaní Orchestra Slovenského národného divadla

Tradíciou Pohody sa už stalo objednávanie nových diel. V tomto roku sa festival zameral na susednú Ukrajinu. Tri nové kompozície ukrajinských autoriek a autorov odohrá vo svetovej premiére Orchester Slovenského národného divadla pod taktovkou Mariána Lejavu. Z koncertu by mala vzniknúť aj unikátna nahrávka.

Výber umelkýň a umelcov bol v réžii Ukrajinského inštitútu v Kyjive. Nové diela v týchto dňoch komponuje trojica Alisa Formaziuk, Emil Borisenko a Yevhen Petro.

„Ukrajinský inštitút je nesmierne vďačný festivalu Pohoda za to, že dal „hlas“ mladým ukrajinským skladateľkám a skladateľom. Vo svojich nových dielach skladatelia spoja starodávny ukrajinský folklór a moderné kompozičné postupy, východoeurópsku melodickú veľkorysosť a západnú vynikajúcu orchestráciu. Pri výbere sme sa snažili prezentovať rôznorodosť štýlov, regiónov a biografií. Alisa Formaziuk je študentka z Ľvova, Emil Borysenko je skladateľ a interpret z Berlína, Yevhen Petrov je aktuálne mobilizovaný a pôsobí v orchestri Ozbrojených síl Ukrajiny. Ide o troch jedinečných mladých ľudí, ktorí aj napriek vojne naďalej tvoria a posilňujú hlas Ukrajiny vo svete,“ dodáva k tejto spolupráci Liubov Morozova z Ukrajinského inštitútu.



PLANTASIA – nádherné dielo Morta Garsona aj s novou časťou venovanou slnečniciam

Ďalším projektom, ktorý bude možné vidieť a počuť len na Pohode je špeciálne prevedenie kultového albumu Mother Earth's Plantasia od Morta Garsona z roku 1976. Ide o slovenskú premiéru, výnimočný je aj čas koncertu – zaznie o piatej ráno na hlavnom pódiu počas Vítania slnka.

Album zľudovel pod názvom Plantasia a jeho oficiálny podtitul hovorí za všetko: „Hudba pre rastliny a pre všetkých, ktorí ich milujú.“ Pôvodné dielo bude rozšírené o jednu skladbu napísanú Kristínou Smetanovou. Symbolicky bude venovaná slnečniciam, ktoré zvyknú bývať v strede areálu, ale v tomto roku vysadené byť nemohli.

Album mal pri svojom prvom vydaní veľmi limitovanú distribúciu, keďže ho dostávali napríklad len tí, ktorí si v obchode s rastlinami kúpili rastlinu a k nej dostali aj tento album. Plantasia je dnes už kultovou klasikou a dočkala sa aj znovuvydania v roku 2019.

Na Pohode tento album naživo zahrá štvorica Kristína Smetanová, Haimoni Balgavá, Peter Kunzo a Martin Majlo Štefánik. Skladby odohrajú na štyroch syntetizátoroch.



Pre Plantasiu sa Kristína Smetanová nadchla a o projekte hovorí: „Ako človek žijúci v hluku mesta za neutíchajúcej prítomnosti hudby, často utekám do prírody, ktorá mi poskytne skrýšu a inšpiruje ma. Plantasia je hudbou pre rastlinky, som rada, že môžem priložiť ruky k dielu s tak krásnou myšlienkou a dotknúť sa podstaty tvorby, a možno tak vrátiť niečo naspäť.“

Kristína má pod taktovkou celé prevedenie tohto vystúpenia, spolu s Haimoni dielo prepisujú pre zostavu vytvorenú pre Vítanie slnka. Kristínu môžete poznať napríklad z kapely Quatro Emocione, zo zoskupenia Chick2Chick trio ale aj zo sólového projektu Kriss Krimm. V rámci klasickej hudby vystupovala napríklad s Košickou filharmóniou či orchestrom VŠMU.

András Cséfalvay vytvorí hlavné dielo pre Visual stage Pohody

Minulý rok bol Visual stage Pohody koncetrovaný do Sféry Juraja Gábora. V tomto roku sa predstaví viacero inštalácií a konceptov, hlavné dielo si festival objednal u Andrása Cséfalvaya, ktorý k svojmu projektu Last Generation vraví:

„Dopad asteroidu na Zem spôsobilo vyhynutie mnohých živočíchov. Prišlo to neplánovane, mnohí si plánovali budúcnosť, rodinu, kariéru. Po dinosauroch zostalo niekoľko fosílnych hniezd s nedotknutými vajíčkami zahrabaných do hlinených valov. Krehkosť škrupín nám môže pripomínať krehkosť života, vyhynutie, ktoré si ľudstvo na seba privoláva samo. Ak však pohľad dvihneme, práve nad nami preletel vták, uvedomíme si, let je jedným z adaptácií dinosaurov, ktoré im umožnilo prežiť. Vtáci sú tie dinosaury ktoré sa naučili lietať. Existuje aj pre ľudstvo teda nádej? Inštalácia ôsmych trojmetrových vajec chránené valom piesočných vriec sa stanú priestorom na uvažovanie a diskusiu o súčasnom (šiestom) masovom vyhynutí.“

Blízky priateľ Juraja Kušnierika, spoluhráč Björk a duša islandskej hudby Sigtryggur Baldursson trikrát na Pohode

Symbolicky, v Café Kušnierik budú tri sloty patriť jednej z najdôležitejších postáv islandskej hudobnej scény - Sigtryggurovi Baldurssonovi. Siggi bol blízkym priateľom nášho drahého Juraja Kušnierika, novinára, aktivistu a dobráka, po ktorom je stage pomenovaný. Siggi spoluzakladal kultových The Sugarcubes alebo Kukl, v ktorých spievala Björk. Momentálne sa okrem hudby venuje vyvážaniu islandskej hudby – a že to robí dobre, o tom svedčí povesť tohoto maličkého ostrova na svetovej hudobnej scéne.

Siggi je zjavne muž mnohých tvárí, tú nadhľadovú ukazuje pod menom Bogomil Font.

Bogomil Font predvedie latino, swing a mambo na štýl Sinatru a Nata King Colea, to všetko na islandský spôsob a s parádnym komickým nádychom. Tento rok si na Pohode koncertom pripomenie aj tridsiate výročie od vydania debutového albumu.

V projekte Paddan hrá s Birgirom Mogensenom, s ktorým spoločne figurovali aj v kapele Kukl. Na Pohode Paddan odpremiérujú ich nový materiál, ktorý oficiálne vydajú až na jeseň tohto roka, takže exkluzívne budú návštevníci počuť piesne, ktoré ešte nikto nepočul. Paddan hrajú inštrumentálny post rock v jeho základe, ale s viacerými ďalšími vplyvmi.

Ešte pred koncertami bude Siggi debatovať o tom, ako prišlo k islandskému hudobnému zázraku a či je niečo také možné aj v prípade Slovenska.



Kedy vystúpia najznámejšie mená?



Hudobný program 26. ročníka Pohody na hlavnom pódiu otvorí ukrajinská speváčka Alina Pash, po nej sa predstaví miláčik z minulého roka slowthai, ktorý tentokrát dorazí aj s celou kapelou. Štvrtkový program na hlavnom pódiu uzavrie jeden z headlinerov Jamie xx.

Orange stage bude v prvý oficiálny deň patriť slovenskému pesničkárovi ERØvi, po ktorom vystúpi Perfume Genius, o ktorého booking sa Pohoda snažila už niekoľko rokov. V najväčšom stane bude nádielka tanečnej hudby, kedy vystúpi napríklad Mandidextrous a B-Complex alebo aj Mezerg.

V piatok bude hlavné pódium patriť silným ženským hlasom, pretože vystúpia Jana Kirschner, legendárna Suzanne Vega a aktuálne jedny z najžiadanejších umelkýň Wet Leg a Caroline Polachek. Headlinerom na Orange stagei bude pesničkách Ben Howard. V SLSP aréne sa program začne rapom, kedy vystúpi Dušan Vlk, Hazey z Británie ale aj americká raperka Rico Nasty. Po nich vystúpi napríklad skvelé tanečné duo SOFI TUKKER a techno DJka AMELIE LENS. Na EUrópa stagei vystúpi jazzová legenda Hermeto Pascoal, nezabudnuteľné Dakh Daughters ale aj punkoví miláčikovia shame.

V sobotu na hlavnom pódiu vystúpi najočakávanejší raper tohoto ročníka Central Cee a program na hlavnom pódiu uzavrie hudobná vizionárka Arca. Headlinerom na Orange stagei bude vynikajúca raperka Sampa The Great, ktorá je držitelkou Australian Music Prize. SLSP aréna bude v sobotu hostiť jednu z top kapiel súčastnosti Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, vystúpia aj rapujúci sedemdesiatnici Pete & Bas z Británie, ale aj berlínske techno duo FJAAK a skvelá Shygirl. EUrópa stage bude patriť world music, pretože vystúpi „otec ethio-jazzu“ Mulatu Astatke a držitelka Grammy Arooj Aftab.



Novinky z Pohody 2023



Pohoda sa v tomto roku predĺži o jeden deň. V stredu 5. júla o 18:00 sa otvorí festivalové parkovisko, obe stanové mestečká, silent camp a karavan parking. V oboch stanových mestečkách bude pripravený špeciálny program na niekoľkých miestach, budú fungovať úschovne, sociálne zariadenia, stánky s jedlom a pitím a zdravotnícke centrá. Centrum festivalu ostane až do štvrtka 14:00 uzavreté, tým pádom sa nebude dať prechádzať z jedného stanového mestečka do druhého. Dôvodom je prebiehajúca rekonštrukcia cesty prvej triedy č. 9 medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou, ktorá je hlavnou prístupovou trasou pre autá idúce na festival.



Tento rok na Pohode vznikne nový stage s názvom Tepláreň. Počas dňa budú na tomto pódiu prebiehať rôzne diskusie ale aj divadelné predstavenia venujúce sa téme LGBTI+ a večer budú prebiehať hudobné vystúpenia. Zahrá napríklad pesničkárka Nina Kohout, hip-houseový Cakes Da Killa, česká drag queen Miss Petty alebo DJky TRANSmisia a IAmNøt.

Do programu Teplárne pribudlo nové meno: Vojtik z Detvy, kterého pesnička DETVIANSKY SEN sa stala vďaka odvážnému textu zaslúžene virálnou.



Aj tento rok organizátori vyhlásili súťaž Pohoda Visual Art Contest, ktorá je zameraná na site-specific výtvarné inštalácie pre festivalový areál. Vybraným dielom sa stala inštalácia Dear Thearlings od Šimona Chovana. Tento rok bola udelená aj špeciálna cena, ktorú získalo dielo Castorin dua BAHNO 974.

Fanúšikovia mladej hudby, undergroundu, tvrdšej hudby a gitár sa na tohtoročnej Pohode môžu tešiť až na dve Garáže kurátorované Denisom Bangom (The Wilderness, FVCK KVLT).



V tomto momente má Pohoda festival zverejnených 90 hudobných mien z takmer 25 krajín sveta a mnohé ešte pribudnú. Zverejnený bude ešte program v detskom Family parku, divadelný program, diskusie, tanečný program, diela v rámci Visual stageu a ďalšie novinky.



Organizátori sa na vás tešia už o necelé dva mesiace na 26. ročníku festivalu na letisku v Trenčíne. Dovtedy si čakanie môžete skrátiť a spríjemniť pozeraním oficiálneho aftermovie z minulého ročníka: