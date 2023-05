Eurovízia 2023: Víťazkou Eurovízie 2023 sa stala švédska speváčka Loreen (video)

Víťazkou 67. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia sa v noci na nedeľu stala švédska popová speváčka Loreen, ktorá uspela so skladbou "Tattoo".



Ako informovala tlačová agentúra AFP, Loreen zvíťazila aj v roku 2012 a stala sa tak prvou ženou, ktorá dvakrát vyhrala túto výstrednú, veľmi obľúbenú pesničkovú súťaž, a druhou osobou po Johnnym Loganovi z Írska, ktorému sa to podarilo v 80. rokoch minulého storočia.



Pre Švédsko ide o rekordné siedme víťazstvo v Eurovízii, ktorým sa dotiahlo na rovnako úspešné Írsko. Loreen triumfovala 49 rokov po tom, ako Švédsko súťaž vyhralo po prvý raz. Víťazom v roku 1974 bola skupina ABBA so šlágrom "Waterloo".



Tanečno-popová skladba "Tattoo" len tesne zvíťazila nad hitom "Cha cha cha" fínskeho speváka Käärijäho. Na treťom mieste skončila Izraelčanka Noa Kirelová.



Anglické mesto Liverpool organizovalo pesničkovú súťaž v mene vojnou zničenej Ukrajiny, keďže Sam Ryder ako reprezentant Veľkej Británie skončil minulý rok v talianskom Turíne na druhom mieste za ukrajinskou skupinou Kalush Orchestra.

Ukrajinu tento rok reprezentovala dvojica Tvorchi s piesňou "Heart of Steel". BBC informovala, že počas toho, ako sa Ukrajinci pripravovali na vystúpenie, Rusko bombardovalo ich mesto Ternopil, ktoré leží v západnej časti krajiny.



Organizátori podujatia vo štvrtok (11. mája) oznámili, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebude môcť predniesť videoprejav, ktorým chcel osloviť divákov súťaže počas finálového večera. Európska vysielacia únia (EBU) priblížila, že Zelenského príhovor znemožnili "prísne pravidlá" súťaže. "Jedným zo základných pilierov súťaže je apolitický charakter podujatia," uviedla EBU. "Tento princíp zakazuje možnosť politických či podobných vyhlásení v rámci súťaže," vysvetlila.