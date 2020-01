KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Malé ženy, Attila a Labková patrola

Malé ženy

25 km/h

Attila

Cesta za živou vodou

Vidíš mesiac, Daniel

Plnotučná sebaláska

Slušní chlapci

Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať!

Jo, Meg, Amy a Beth sú štyri dospievajúce sestry, ktoré snáď ani nemôžu byť viac odlišné. Ich otec bojuje vo vojne, preto žijú len s matkou a napriek tomu, že ich život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej ani chuť žiť najlepšie, ako vedia, no hlavne – po svojom. V dojímavej i veselej novinke sa v hlavných úlohách predstavia Emma Watson, Saoirse Ronan a Timothée Chalamet.Po mnohoročnom odlúčení a rozdielne zvolených životných ciestách sa dvaja bratia, Christian (43) a Georg (45), stretávajú na pohrebe svojho otca. Počiatočný súboj päsťou priamo na cintoríne, neskôr spočinutie v rodnom dome preliate množstvom pálenky, okorenené partičkou ping-pongu na život a na smrť – to všetko napokon vedie bratov k osudovému rozhodnutiu. Aj cesta môže byť cieľ, a tak sa obaja bratia v emocionálnom (aj alkoholovom) opojení vydávajú na výlet, o ktorom snívali už ako chlapci. Na výlet cez celé Nemecko na staručkých mopedoch s rýchlosťou obmedzenou na 25 km/h. Začína sa cesta plná vrcholov a pádov, bratského odďaľovania aj zbližovania, humoru aj hľadania zmyslu života…Dokumentárny film s názvom Attila sleduje a mapuje celoživotný príbeh športovca a novodobej slovenskej hviezdy Attilu Végha. Zachytáva najdôležitejšie kapitoly jeho života od skorého detstva až po narodenie jeho syna Attilu v januári 2020. Z rozprávania rodiny, blízkych, priateľov, kolegov, športovcov, umelcov, spevákov, súperov a tiež nikdy nezverejnených archívnych záberov môže divák nahliadnuť do jeho života a sledovať kroky, ktoré ho priviedli k úlohe MMA zápasníka, hoci na ňu v detstve nemal mnoho predpokladov. Príbeh svetového šampióna mapuje tiež cestu skromného chlapca z Gabčíkova až na uznávaný MMA trón v USA. Film konfrontuje jeho doterajšiu kariéru a odhaľuje jeho prehry i víťazstvá z doteraz nevideného uhla - zo zákulisia. Zaujímavým aspektom je sledovanie vývoja športu MMA ako takého, ktorý je aktuálne najdynamickejšie sa vyvíjajúcim športom na svete. Príbeh Attilu je príbehom driny, odhodlania, sily, ale taktiež príbehom priateľstva, ktoré pretrváva po celý život. V pripravovanom dokumente uvidí divák nielen športovú kariéru, ale taktiež boj so životom samým a boj o možnosť športovú kariéru vôbec mať. Film ukáže vlny úspechov, ale aj na vlny prehier a zúfalstva. A v neposlednom rade zobrazí prípravu na zápas storočia proti Karlosovi „Terminátorovi“ Vémolovi.Fantasy rozprávka Cesta za živou vodou voľne nadväzuje na predchádzajúci film Cesta za kráľom trollov, v ktorom sme prvýkrát stretli dobrosrdečného Espena, jeho dvoch bratov, krásnu a odvážnu princeznú Kristin. Statočného Espena teraz čaká ešte väčšie dobrodružstvo. Vydáva sa totiž hľadať živú vodu, aby zachránil svojich bratov aj Kristíniných kráľovských rodičov.Espenove nové dobrodružstvo začína trošku nešťastne. Kristínini rodičia, kráľ Erik a kráľovná Viktória, sú otrávení a z tohto hrozného činu sú falošne obvinení obaja Espenovi bratia. Obaja nešťastníci sú ihneď uvrhnutí do väzenia a čakajú na popravu. To by ale nebol Espen, aby nenašiel spôsob, ako zložitú situáciu vyriešiť! Presvedčí princeznú Kristin, aby sa s ním vydala hľadať bájny zámok Soria Moria, ktorý je vraj celý postavený z rýdzeho zlata. Tu sa podľa dávnych povestí ukrýva prameň zázračnej živej vody a s jej pomocou chce Erik zachrániť život kráľa a kráľovnej a aj svojich bratov.Ale existuje vôbec taký zámok? Nie je to len fikcia? A je v ňom naozaj živá voda? Espen musí konať rýchlo, v pätách je mu totiž banda zlých Dánov, ktorí nenávidia ich kráľovstvo viac než čokoľvek iné a chcú Espena a Kristin za každú cenu zastaviť. Pokiaľ Espen a Kristin nebudú úspešní, bude to znamenať koniec nielen pre bratov a kráľovstvo, ale možno aj pre celý svet!Snímka rozpráva príbeh jedného z najúžasnejších únosov súčasnosti. Hlavnou postavou je mladý dánsky fotožurnalista Daniel Rye, ktorý bol v Sýrii zadržaný ako rukojemník teroristickou organizáciou Islamský štát spolu s niekoľkými ďalšími cudzincami vrátane amerického novinára Jamesa Foleyho. Film sleduje Danielov boj o prežitie, jeho priateľstvo s Jamesom a nočnú moru rodiny Ryeovcov doma v Dánsku, ktorí sa snažia vyrovnať so strachom, že už možno nikdy neuvidia svojho syna nažive. V centre tejto krízy nachádzame vyjednávača rukojemníkov Arthura, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení Danielovho prepustenia.V Škandinávii dochádza k revolúcii. Fat Front je príbeh o mladých škandinávskych ženách, ktoré už majú dosť seba-nenávisti a hanby a hrdo sa nazývajú FAT, TLSTÉ. Vyžadujú rešpekt a uznanie v spoločnosti zameranej na stravu a zároveň zápasia s nedostatkom vlastnej hodnoty. Príliš dlho si nevážili svoje životy. Čakali, že prv, než si kúpia šaty, zájdu na diskotéku a nájdu lásku – musia schudnúť. To však neprichádzalo. Našli sa ale navzájom a objavili hnutie body positivity. Uvoľnili šunky a mľandravé stehná a použili svoje telá ako aktivistické nástroje. S provokatívnym tónom feminizmu a umeleckým prístupom k prírodzenej kráse tento film zmení spôsob, akým telá vnímame. Je to film o hanbe a povstaní, ale aj o humornej a srdečnej ceste partie mladých energických žien.Režisér a scenárista Guy Ritchie opäť prichádza so štýlovou akčnou komédiu plnou hereckých hviezd. Slušní chlapci - to sú Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant a ďalší. Dej sa točí okolo Američana Mickeyho Pearsona (McConaughey), ktorý si v Londýne vybudoval výnosné marihuanové impérium. Keď sa v podsvetí začne šuškať, že chce skončiť s biznisom a odísť z trhu, rozbehne sa kolotoč klamstiev, úplatkov, vydierania a zákerných podrazov, v ktorom chce každý zo zúčastnených získať čo najväčší podiel pre seba.Už žiadny plač a žiadny priek, patrola má na všetko liek! Labková patrola sa vracia do kín a tento raz sa vám partička psích záchranárov na čele s chlapcom Ryderom predstaví v špeciálnom pretekárskom filme. V Adventure Bay sa schyľuje k veľkolepým automobilovým pretekom a kamaráti Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye pomáhajú s prípravami. Labky spolu vytvoria servisný tím pre svojho obľúbeného pretekára a tešia sa, že mu pomôžu zvíťaziť. Problém nastane, keď sa ich šampión nešťastnou náhodou zraní a nemôže šoférovať. Odvážnych psíkov však len tak niečo neprekvapí, sú vždy pripravení pomáhať a zachraňovať. Pre Labkovú patrolu nie je žiadna úloha príliš ťažká, žiadna misia nesplniteľná. Za volant sa teda posadí Marshall, šliapne na plyn a spolu s ostatnými kamarátmi predvedie v kinách skvelú, zábavnú jazdu.