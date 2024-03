Speváčka Raye triumfovala na Brit Awards, získala až šesť ocenení

Britská speváčka a skladateľka Raye, vlastným menom Rachel Keenová, triumfovala na sobotňajšom 44. ročníku udeľovania hudobných cien Brit Awards, pričom zvíťazila v rekordných šiestich zo siedmich nominovaných kategórií. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.





Dvadsaťšesťročnú Keenovú vyhlásili v londýnskej O2 Aréne za najlepšiu umelkyňu, najlepšieho nováčika a najlepšieho R&B umelca. Zvíťazila aj v kategóriách najlepšia pieseň (Escapism) a najlepší album (My 21st Century Blues). Už pred udeľovaním cien bolo oznámené, že stane aj najlepším R&B umelcom."Umelkyňa, ktorou som bol pred tromi rokmi, by neverila tomu, čo dnes vidí. Teraz to mám pod kontrolou, teraz som svojou vlastnou šéfkou," povedala Keenová v ďakovnej reči.Raye spočiatku písala texty piesní pre hviezdy ako Beyoncé, Jennifer Lopezová či Little Mix, neskôr sa vydala na sólovú dráhu. V dôsledku nezhôd odišla z vydavateľstva Polydor. So svojím hitom Escapism, ktorý vydala v spolupráci s americkou raperkou 070 Shake, sa približne pred rokom dostala na vrchol britských hitparád.Anglická speváčka Dua Lipa bola na udeľovaní Brit Awards ocenená ako najlepší popový umelec. Americká R&B speváčka a skladateľka SZA, vlastným menom Solána Imani Rowe, zvíťazila v kategórii najlepší zahraničný interpret. Najlepšou zahraničnou skupinou sa stala americká indie rocková kapela Boygenius. Austrálska speváčka Kylie Minogue dostala cenu v kategórii globálna ikona.Ceny Brit Awards udeľuje nezisková organizácia British Phonographic Industry (BPI).